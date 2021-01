Analyse AOF clôture Wall Street - Fin de semaine prudente, IBM en souffrance

Intel a fini en hausse de plus de 6% hier soir après avoir du dévoiler ses comptes trimestriels par avance en raison de la crainte d'une fuite. Au quatrième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a réalisé un bénéfice net de 5,9 milliards de dollars, soit 1,42 dollar par action en recul de 15%. Il est ressorti à 1,52 dollars hors éléments exceptionnels, à comparer au consensus Bloomberg de 1,11 dollar. Les revenus ont reculé de 1% à 20 milliards de dollars alors que le marché visait 17,5 milliards de dollars.

IBM a dévoilé une nouvelles fois des revenus décevants. Au quatrième trimestre, le géant informatique a enregistré un bénéfice net de 1,36 milliard de dollars, soit 1,52 dollar par action contre respectivement 3,67 milliards de dollars et 4,11 dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,07 dollars, soit 26 cents de mieux que les attentes. Les revenus de "Big blue" ont reculé de 6% à 20,37 milliards de dollars, ressortant au dessous du consensus FactSet s'élevant à 20,7 milliards.

S'il est aisé de faire changer de cap à une embarcation légère, il est beaucoup plus difficile de faire changer de route à un paquebot de la taille d'IBM. L'annonce d'une nouvelle baisse des revenus du géant informatique entraîne une chute de 10,02% de l'action à 118,6 dollars. « Des ennuis par le passé, des ennuis dans le futur », tel est le titre de la note d'UBS en réaction à cette publication. Depuis 2019, le groupe s'est lancé dans une série de transactions destinées à reconfigurer son offre après être monté en retard dans le train du cloud computing, un virage bien réussi par Microsoft.

(AOF) - Wall Street a marqué le pas vendredi après nouveaux records décrochés jeudi. L'optimisme des investisseurs a été refroidi par les nouvelles mesures de restriction des libertés qui s'imposent aux Etats-Unis, en Europe et en Chine. Par ailleurs, les négociations autour du plan de relance Biden s'annoncent ardues au Sénat, où les démocrates n'ont qu'une très courte majorité. Sur le front des résultats, Intel a battu le consensus tandis qu'IBM l'a raté. Pour autant, les deux titres ont souffert. Le Dow Jones a cédé 0,57% à 30 996,98 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,09% à 13 543,06 points.

