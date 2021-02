Analyse AOF clôture Wall Street - Fin de semaine étale

(AOF) - Wall Street a clôturé vendredi proche de l'équilibre malgré des indicateurs économiques favorables. La croissance de l'activité du secteur privé accélère en février, selon des données préliminaires d'IHS Markit. Cela a relégué en arrière-plan le débat sur l'inflation et la remontée des rendements obligataires. Le 10 ans américain a touché les 1,33 %. Au chapitre des valeurs, les résultats d'Applied Materials et de Deere ont été applaudis ; Uber a souffert après le revers subi au Royaume-Uni. Le Dow Jones est resté stable à 31 494,32 points. Le Nasdaq a cédé 0,07%à 13 874,46 points.

Uber (-1,02% à 58,40 dollars) vient de subir une sérieuse déconvenue au Royaume-Uni. En effet, la Cour suprême britannique a estimé que les chauffeurs Uber pouvaient être considérés comme des travailleurs salariés, donnant ainsi raison à un groupe d'une vingtaine de chauffeurs Uber. Cela signifie qu'ils pourraient avoir droit à des avantages sociaux liés au salariat, tels que des congés payés ou un salaire minimum.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les ventes de logements anciens du mois de janvier 2021 se sont élevées à 6,69 millions en rythme annuel, contre un consensus Briefing.com de 6,65 millions. Le chiffre de décembre 2020 a été révisé de 6,76 millions à 6,65 millions.

Aux Etats-Unis, le secteur privé américain a vu sa dynamique de croissance s'accélérer en février 2021, selon une estimation flash du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 58,8 pour la période, après 58,7 en janvier. Il s'agit d'un plus haut de 71 mois. De son côté, le PMI dans les services a atteint 58,9 en février 2021, après 58,3 en janvier. Il s'agit également d'un plus haut de 71 mois.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

APPLIED MATERIALS

Applied Materials a réalisé au premier trimestre de son exercice fiscal 2020/2021 un bénéfice net de 1,13 milliard de dollars, ou 1,22 dollar par action, contre 892 millions, ou 96 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,39 dollar. Les analystes tablaient sur 1,28 dollar. Le chiffre d'affaires a grimpé, passant de 4,16 à 5,16 milliards de dollars. Wall Street visait 4,98 milliards. L'équipementier de l'industrie du semi-conducteur bénéfice de la pénurie mondiale de composants électroniques.

DEERE

Deere & Co a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par l'amélioration des conditions de marché dans les secteurs de l'agriculture et de la construction. Le bénéfice net au titre du trimestre clos le 31 janvier a plus que doublé à 1,22 milliard de dollars, ou 3,87 dollars par action. Les analystes tablaient sur 2,16 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 19% à 9,11 milliards. Wall Street tablait sur 9,11 milliards.

IBM

Selon des informations du Wall Street Journal, IBM envisagerait de se séparer de sa division Watson Health, un gestionnaire de données pour les hôpitaux, les assureurs et le secteur pharmaceutique, reposant sur l'intelligence artificielle. Les opérations envisagées vont de la vente de l'activité à un fonds de private equity à la fusion avec une autre entité, précise le journal. Ce dernier ajoute que le nouveau directeur général de la firme technologique souhaite devenir plus compétitif dans le cloud et rationaliser l'activité.

NOVAVAX

La biotech américaine Novavax a signé avec l'alliance du vaccin, Gavi, un protocole d'accord sur la fourniture de 1,1 milliard de doses du vaccin contre le coronavirus.

PFIZER

Selon une étude israélienne publiée dans la revue scientifique The Lancet, le vaccin Pfizer/BioNTech est efficace à 85% deux à quatre semaines après la première injection.

ROYAL CARIBBEAN GROUP

Dans un document transmis au gendarme boursier américain (SEC), Royal Caribbean Group a annoncé jeudi qu'il lui serait interdit de verser des dividendes et de procéder à des rachats d'actions jusqu'au troisième trimestre 2022 (inclus). Cela découle de modifications apportées à certains accords de prêt par le croisiériste.

