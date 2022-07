Analyse AOF clôture Wall Street - Fin de semaine encourageante

(AOF) - Les marchés actions américains ont finalement rebondi malgré le recul plus important que prévu de l'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier. Ce repli s’est accompagné d’une baisse des nouvelles commandes. Or cette composante est particulièrement surveillée car elle est considérée comme un bon indicateur avancé de l’activité. Pour les marchés, la Fed pourrait ainsi ralentir sa normalisation monétaire. Au chapitre des valeurs, les investisseurs n'ont pas sanctionné le profit warning de General Motors. Le Dow Jones a gagné 1,05% à 31 097,26 points et le Nasdaq 0,9% à 11 127,85 points

General Motors n’est pas pénalisé en Bourse pour son avertissement sur ses résultats du deuxième trimestre : l’action de la firme de Detroit a gagné 1,24% à 32,19 dollars. Si le constructeur automobile n’a pas pu finir 95 000 véhicules en raison de problèmes d’approvisionnement, il compte les écouler sur la seconde partie de l’année. Concomitamment à son profit warning trimestriel, General Motors a ainsi pu confirmer ses objectifs annuels.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier est ressorti à 53 en juin contre 56,1 en mai aux Etats-Unis. Le consensus Briefing.com s'élevait à 55.

L'indice PMI manufacturier aux Etats-Unis s'établit, en version définitive, à 52,7 contre 52,4 en estimation "flash" et 57 en mai.

L'indice PMI de Chicago est ressorti en juin à 56 contre 60,3 en mai. Les économistes tablaient sur 58.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Costco Wholesale

Le distributeur sous format d'entrepôt, Costco Wholesale, a finalisé l'achat, pour 1,05 milliard de dollars de la participation minoritaire de 45 % dans Costco-Taiwan. La société détient désormais indirectement la totalité de Costco Taiwan. Il estime que cet achat aura un effet positif d'environ un pour cent à un pour cent et demi sur le bénéfice par action.

Kohl's

Les négociations sur le rachat du distributeur Kohl's par Franchise Group ont pris fin. Franchise Group avait proposé un rachat d'une valeur de 60 dollars par action, sous réserve d'une procédure de due diligence. Kohl's a terminé jeudi à 35,69 dollars. Le conseil d’administration de Kohl's a expliqué la conjoncture actuelle et les tensions croissantes du marché du crédit n'étaient pas favorable à une transaction.

Micron

Le fabricant de mémoires informatiques Micron est attendu en repli en raison de perspectives défavorables. Au troisième trimestre, clos début juin, Micron a généré un bénéfice net de 2,63 milliards de dollars, soit 2,34 dollars par action, contre respectivement 1,735 milliard de dollars et 1,52, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,59 dollars, soit 15 cents au-dessus du consensus. Le chiffre d'affaires a progressé 16% à 8,64 milliards de dollars.