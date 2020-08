Analyse AOF clôture Wall Street - Encore un record pour le S&P et le Nasdaq

(AOF) - Les indices actions américains ont terminé en hausse vendredi soir, permettant ainsi au S&P500 et au Nasdaq de battre de nouveaux records. Le premier a d'ailleurs enchaînée une quatrième semaine consécutive de hausse, et a enregistré le rebond suite à un "bear market" le plus rapide de l'histoire. La journée avait été marquée par de bonnes statistiques des ventes de logements et de l'activité du secteur privé. Les titres Apple, Tesla et Deere ont été particulièrement recherchés. Ainsi le Dow Jones a pris 0,68% à 27 930 points, le S&P, 0,34% à 3 397 points, et le Nasdaq, 0,41% à 11 312 points.

L'ascension de Tesla est époustouflante. Après avoir franchi le cap symbolique des 2 000 dollars jeudi, le titre du célèbre constructeur de véhicules électriques s'est encore adjugé 2,40% à 2 045 dollars vendredi. Le tout, sur une place de New York en légère hausse. Au-delà d'une certaine fièvre spéculative, Tesla profite des espoirs des investisseurs de le voir intégrer le S&P 500, grâce aux quatre trimestres rentables alignés par le groupe. De plus, la firme d'Elon Musk est aussi portée par le « split » à venir de son action, visant à élargir la base d'investisseurs.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements anciens ont atteint 5,86 millions d'unités en juillet en rythme annuel aux Etats-Unis, dépassant nettement le consensus Briefing s'élevant à 5,39 millions et le niveau de juin : 4,70 millions.

L'activité dans le secteur privé des Etats-Unis a été plus dynamique que prévu en août, selon une estimation flash du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,7 contre 50,8 en juillet. Il est au plus haut depuis 18 mois. De son côté, le PMI dans les services a atteint 54,8 en août, après 50 en juillet et un consensus de 51. Enfin, dans le secteur manufacturier, le PMI s'est élevé à 53,9 en août contre 50,9 en juillet et un consensus de 51,9.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

DEERE

Malgré la pandémie de Covid-19, Deere & Company a dévoilé vendredi des résultats supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre fiscal 2020. Ainsi, le fabricant américain de matériels agricoles a publié un bénéfice net de 811 millions de dollars sur la période, ou 2,57 dollars par action, contre un bénéfice net de 899 millions de dollars, ou 2,81 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet attendait bien moins : un bénéfice par action de 1,26 dollar.

GENERAL ELECTRIC

Le contrat du PDG de General Electric, Lawrence Culp, a été prolongé jusqu'en août 2024, selon un document déposé par le conglomérat auprès de la SEC. Il avait remplacé John Flannery à ce poste en octobre 2018.

FOOT LOCKER

Foot Locker a dévoilé vendredi des résultats supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre 2020. Ainsi, l'enseigne américaine de distribution spécialisée dans le sport a publié un bénéfice net de 45 millions de dollars sur la période, ou 43 cents par action, contre un bénéfice net de 60 millions de dollars, ou 55 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 71 cents, ce qui dépasse les attentes du consensus FactSet (69 cents).

PFIZER

Pfizer et BioNtech ont fait part de résultats préliminaires favorables de phase 1 pour leur candidat vaccin contre le Covid-19. Ce dernier pourrait être soumis à un examen réglementaire dès octobre prochain. En cas d'approbation, jusqu'à 100 millions de doses pourraient être fournies d'ici la fin 2020 et près de 1,3 milliard de doses d'ici la fin 2021. Le titre BioNtech en profite particulièrement vendredi en préouverture des marchés actions américain.

UBER/LYFT

La cour d'appel du premier district de Californie a suspendu la décision d'un juge de l'Etat qui avait donné, lundi dernier, 5 jours à Uber et Lyft pour requalifier leurs chauffeurs en employés, et non plus en travailleurs indépendants. Concrètement, cela signifie que les deux compagnie de VTC pourront continuer, pour le moment, leurs opérations dans le Golden State, alors qu'elles avaient menacé de s'en retirer purement et simplement. L'Etat de Californie représente à lui seul 16% des courses de Lyft au second trimestre et 9% des réservations d'Uber avant la pandémie.

TESLA

Tesla n'en finit plus de grimper. Le titre du constructeur américain de véhicules électriques a finalement franchi le seuil symbolique des 2 000 dollars. Jeudi, l'action a ainsi clôturé sur un gain de 6,56% à 2 001,82 dollars. En début d'année, elle cotait...430 dollars. Pour rendre son titre plus accessible, Tesla entend diviser par cinq le prix de son action la semaine prochaine.