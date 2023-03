Analyse AOF clôture Wall Street - En ordre dispersé sur fond de nette progression des taux longs

(AOF) - Les marchés actions américains ont fini en ordre dispersé. Le secteur bancaire a rebondi alors que les investisseurs ont été rassurés par l'annonce du rachat des dépôts et des prêts de Silicon Valley Bank par First Citizens Bank. Le titre de cette dernière a bondi de plus de 50%. Les grandes banques américaines ont fini dans le vert (Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley) alors que les taux longs ont nettement progressé. Ils ont pénalisé les valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0,60% à 32 432,08 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,47% à 11 768,84 points.

First Citizens Bank a flambé de 53,74% à 895,61 dollars après avoir annonce le rachat des dépôts et des prêts de la Silicon Valley Bank. La faillite de la Silicon Valley Bank il y a deux semaines avait été l'élément déclencheur des turbulences bancaires actuelles. La transaction, dévoilée par la FDIC, l'autorité américaine en charge de la garantie des dépôts bancaires, comprend l'achat d'environ 72 milliards de dollars d'actifs de la banque, avec une décote de 16,5 milliards de dollars. Environ 90 milliards de dollars de titres et d'autres actifs resteront sous séquestre et seront cédés à la FDIC.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'a été dévoilée.

Les valeurs à suivre

First Citizens Bank

First Republic Bank

Les autorités américaines envisagent d'étendre un mécanisme de prêt d'urgence aux banques afin de donner à la First Republic Bank plus de temps pour consolider son bilan, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. Les autorités n'ont pas encore dit quelle aide elles pourraient apporter à First Republic, le cas échéant, et l'élargissement de l'offre de la Réserve fédérale est l'une des nombreuses options envisagées à ce stade. A l'heure actuelle, la banque et ses conseillers tentent de trouver un accord pour renforcer son bilan.

Salesforce

Salesforce et Elliott Investment Management ont publié une déclaration commune concernant l'assemblée annuelle des actionnaires de 2023 de la société et les élections d'administrateurs. Compte tenu du cadre de croissance rentable pluriannuel "New Day" précédemment annoncé par la société, des résultats solides de l'exercice 2023, des initiatives de transformation de l'exercice 2024, des actions du conseil d'administration et de la direction et de l'accent clairement mis sur la création de valeur, Elliott a décidé de ne pas demander la nomination d'administrateurs pour le représenter.