Analyse AOF clôture Wall Street - En ordre dispersé pour boucler la semaine

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note contrastée. Les valeurs technologiques, à l'instar de Meta et de Nvidia, ont enregistré un nouveau recul. Les investisseurs ont dans leur viseur la prochaine réunion de la Fed prévue les 25 et 26 juillet prochains, lors de laquelle la banque centrale devrait relever ses taux de 25 points de base. Le Dow Jones, qui a signé sa dixième séance positive d'affilée - une première depuis près de six ans - a grappillé 0,01% à 35 227 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,22% à 14 032 points.

A New-York, Interpublic a flanché de 13,32% à 33,87 dollars, plombant de facto le secteur de la publicité avec notamment un repli de Publicis de plus de 2%. Le groupe américain de communication a annoncé un bénéfice ajusté de 0,74 dollar par action au deuxième trimestre, en hausse par rapport à 0,63 dollar l'année précédente. Les analystes visaient 0,60 dollar. Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 juin est ressorti à 2,67 milliards de dollars, contre 2,74 milliards de dollars un an plus tôt et 2,33 milliards en données ajustées. Les analystes tablaient sur 2,39 milliards.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique importante n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Express

L'émetteur de cartes de crédit American Express a dévoilé des profits supérieurs aux anticipations et confirmé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, la société a enregistré un bénéfice net en progression de 11% à 2,17 milliards de dollars, soit 2,89 dollars par action. Le bénéfice par action est cependant ressorti en dessous du consensus s'élevant à 2,81 dollars. Ses revenus ont bondi de 12% à 15,05 milliards de dollars alors que Wall Street anticipait 15,48 milliards de dollars.

Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation de son produit Opdivo (nivolumab) en monothérapie pour le traitement adjuvant des adultes et des adolescents âgés de 12 ans et plus atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC complètement réséqué. S'il est approuvé, Opdivo deviendra le seul inhibiteur de PD-1 qui - entre deux approbations - est indiqué comme traitement adjuvant pour les patients atteints d'un mélanome réséqué de stade IIB, IIC, III, ainsi que de stade IV.

Interpublic

Interpublic dont le titre décroche de près de 8% en avant-Bourse plombe le secteur publicitaire après la publication de ses résultats trimestriels. Le groupe a annoncé un bénéfice ajusté de 0,74 dollar par action diluée pour le deuxième trimestre, en hausse par rapport à 0,63 dollar l'année précédente. Les analystes visaient 0,60 dollar. Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 juin est ressorti à 2,67 milliards de dollars, contre 2,74 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 2,39 milliards de dollars.

Merck

Merck a annoncé aujourd'hui que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a adopté un avis positif recommandant l'approbation de Keytruda, sa thérapie anti-PD-1, en association avec le trastuzumab, une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine et de platine, pour le traitement de première intention de l'adénocarcinome gastrique ou de la jonction gastro-œsophagienne (JGE) localement avancé. La recommandation du CHMP va maintenant être examinée par la Commission en vue d'une décision attendue au troisième trimestre 2023.

SLB

Le groupe SLB (Ex-Schlumberger) est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après qu'il a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais a déclaré s'attendre à une baisse de l'activité en Amérique du Nord pour le reste de l'exercice. Le bénéfice par action ajusté du parapétrolier atteint 0,72 dollar au lieu de 0,71 attendu, pour un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 8,10 milliards contre 8,22 attendus. " L'Amérique du Nord se modère comme prévu", et "le cycle continue de s'aligner étroitement sur les forces de SLB" déclare le groupe dans son communiqué.

United Airlines

United Airlines a annoncé ce vendredi un investissement dans Electric Power Systems, une entreprise qui produit une technologie de batterie pouvant être utilisée pour une large gamme d'applications aérospatiales. Plutôt que de produire des cellules, la technologie modulaire d'EPS peut prendre en charge différentes batteries, optimisant ainsi les performances et la sécurité. La polyvalence de cette technologie pourrait permettre à United d'envisager un certain nombre d'applications à long terme dans le cadre de ses opérations en faveur de la décarbonation.