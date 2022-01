Analyse AOF clôture Wall Street - En ordre dispersé, les banques ont déçu

(AOF) - Wall Street a clôturé en ordre dispersé après plusieurs mauvaises surprises sur le plan statistique. Les ventes au détail ont baissé de 1,9% en décembre, alors que le consensus tablait sur une stabilité. De plus, la confiance des consommateurs a reculé plus que prévu en janvier. S’ajoutent à ces déceptions le mauvais accueil réservé aux résultats de JPMorgan, Citi et BlackRock. Le Dow Jones a cédé 0,56% à 35 911,81 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,59% à 14 893,75 points. Sur la semaine, le Dow Jones a perdu 0,9% et le Nasdaq, 0,3%.

Les premier résultats dans le secteur bancaire aux Etats-Unis sont mal accueillis. Plus forte baisse de l'indice Dow Jones, JPMorgan a chuté de 6,25% à 157,87 dollars tandis que Citigroup a reculé de 1,38% à 66,96 dollars. Les établissements ont été sanctionnés car leurs activités dans le courtage ont déçu et leurs coûts ont fortement augmenté.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont reculé de 1,9% en décembre 2021, là où le consensus tablait sur une stabilité. Elles avaient progressé de 0,2% en novembre (chiffre révisé de +0,3%). Hors secteur automobile, elles ont reculé de 2,3% en décembre, après une hausse de 0,1% le mois précédent (chiffre révisé de +0,3%) et un consensus de +0,2%.

Aux Etats-Unis, les prix à l'importation ont reculé de 0,2% en décembre 2021 par rapport au mois précédent. En novembre, ils avaient progressé de 0,7%.

La production industrielle a reculé de 0,1 % en décembre 2021 aux Etats-Unis, après avoir augmenté de 0,7 % en novembre (chiffre révisé de +0,5%). Le consensus Briefing.com était de +0,3% pour décembre. Pour sa part, le taux d'utilisation des capacités de production a atteint 76,5% en décembre, contre 76,6% en novembre (chiffre révisé de 76,8%) et un consensus Briefing.com de 77,1%.

Aux Etats-Unis, les stocks des entreprises ont augmenté de 1,3% sur un mois en novembre 2021, après une hausse de 1,3% en octobre (chiffre révisé de +1,2%) et contre un consensus Briefing.com de +1%.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 68,8 en janvier 2021, selon une première estimation. Le consensus Reuters attendait 70. En décembre, l'indice était ressorti à 70,6.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BlackRock

BlackRock a présenté des résultats meilleurs que prévu par les analystes au quatrième trimestre. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net augmenter de 6% à 1,64 milliard de dollars, soit 10,63 dollars par action. Il est ressorti à 10,42 dollars corrigé des éléments exceptionnels, dépassant le consensus Bloomberg s'élevant à 10,15 dollars. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a augmenté de 14% à 5,1 milliards de dollars, là où le marché visait 5,16 milliards de dollars.

Boston Beer

Boston Beer, le brasseur de la bière Sam Adams, pourrait accuser en 2021 une perte allant jusqu'à un dollar par action en 2021. Dans un document déposé à la SEC, le gendarme de la Bourse aux Etats-Unis, le groupe annonce tabler sur un résultat net compris entre une perte de un dollar par action et un revenu de un dollar. Il visait jusque là un bénéfice de 2 à 6 dollars par action. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à ce que Boston Beer déclare un bénéfice de 5,69 dollars par action pour l'année.

Citigroup

Citigroup a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre, soutenus la banque d'investissement. Le bénéfice net a pourtant chuté de 26% à 3,17 milliards de dollars, soit 1,46 dollars par action. Le coût du crédit affiche un solde favorable de 465 millions de dollars en raison de 1,37 milliard de dollars de reprises de provisions. En excluant l'impact des cessions en Asie, le bénéfice par action s'élève à 1,99 dollar. Le consensus Refiniv s'élève à 1,38 dollar. Il n'est pas sûr que les deux derniers chiffres soient directement comparables

JPMorgan

Première banque américaine à présenter ses résultats, JPMorgan a dévoilé des profits en repli de 14% en dépit de 1,8 milliard de dollars de reprises de provisions. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a atteint 10,4 milliards de dollars, soit 3,33 dollars par action. Le consensus FactSet s’élevait à 3,01 dollars. Du fait de la pandémie, les banques américaines ont enregistré en 2020 d'importantes provisions afin de faire face au risque de non-remboursement de crédits. Le scénario pessimiste ne s'est pas concrétisé, elles peuvent désormais reprendre une partie de leurs provisions.

MGM Resorts, Las Vegas Sands,Wynn Resorts

MGM Resorts, Las Vegas Sands et Wynn Resorts gagnent entre 4% et 9 % en préouverture de Wall Street ce vendredi. Ces géants américains du monde des casinos profitent d'une annonce faite par le gouvernement de Macao. Ce dernier va maintenir à six le nombre d'opérateurs de casinos autorisés dans cette région chinoise. Les groupes américains déjà présents à Macao redoutaient une ouverture à la concurrence. Toutefois, les concessions ne seront plus accordées que pour 10 ans.

Tesla

Tesla prévoirait désormais de démarrer la production de son pick-up électrique Cybertruck d'ici la fin du premier trimestre 2023, contre fin 2022 auparavant. C'est ce qu'a rapporté Reuters sur la base d'une source proche du dossier. Ce retard aurait pour cause les modifications apportées par la firme d'Elon Musk à son modèle pour le rendre plus attractif face à la concurrence.

Walmart

Les autorités locales de la province du Guangdong, dans le Sud de la Chine, ont infligé une amende 300 000 yuan (environ 47 000 dollars) à Walmart pour avoir falsifié des évaluations de produits sur son application. L'application Sam's Club du distributeur américain aurait attribué à certains produits une évaluation de cinq étoiles alors que les utilisateurs ne les avaient pas encore évalué eux-mêmes. Walmart est sous le feu des critiques en Chine depuis plusieurs, et est notamment accusé par les autorités d'avoir hypocritement cessé la vente de produits fabriqués au Xinjiang.