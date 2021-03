Analyse AOF clôture Wall Street - En ordre dispersé

(AOF) - Au lendemain d'une belle séance, marquée par de nouveaux records, les marchés actions américains ont marqué le pas vendredi, sur fond de remontée des rendements obligataires. Le 10 ans américain a bondi de plus de 9 points de base à 1,642%, reflétant les préoccupations des investisseurs concernant une poussée future de l'inflation. Dans un tel contexte, les valeurs technologiques affichant des valorisations trop élevées ont souffert. Grâce à un Boeing ragaillardi, le Dow Jones a progressé de 0,9% à 32 778,64 points. En revanche, le Nasdaq Composite a abandonné 0,59 % à 13 319,86 points.

Boeing a survolé le Dow Jones vendredi, à la faveur d'un gain de 6,71% à 269,07 dollars l'action. Après deux années difficiles, les affaires reprennent pour le géant aéronautique et son ex-avion vedette, le 737 MAX. Le géant américain a en effet signé un accord avec 777 Partners portant sur la commande ferme par cette société d'investissement de 24 avions 737-8s. Un contrat qui représente 2,9 milliards de dollars au prix catalogue. Cerise sur le gâteau : l'accord prévoit également une option portant sur 60 appareils supplémentaires.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 0,5% en février 2021. Le consensus Briefing.com tablait sur une hausse de 0,5% après +1,3% en janvier. De leur côté, les prix "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, ont augmenté 0,2% en février 2021, contre un consensus de +0,2% et après +1,2% en janvier.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 83 en mars 2021, selon une première estimation. Le consensus Reuters visait 78,5 après 76,8 en février.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AT&T

Le groupe de télécommunication AT&T, qui tient aujourd'hui sa journée des investisseurs, a dévoilé une mise à jour de ses perspectives à moyen terme. L'opérateur table ainsi sur l'extension de son réseau fibre vers 3 millions de foyers supplémentaires en 2021, et vise 120 à 150 millions d'abonnés à travers le monde pour son service de streaming vidéo HBO Max d'ici fin 2025 (contre 75-90 millions envisagés en octobre 2019). AT&T prévoit également de finir 2021 avec un ratio de dette sur EBITDA ajusté de 3x, puis de 2,5x en 2024.

ALIBABA

Les régulateurs antitrust envisagent d'infliger à Alibaba une amende record, dépassant les 975 millions de dollars que Qualcomm Inc. a payés en 2015 pour des pratiques anticoncurrentielles, jusqu'à présent la plus importante dans l'histoire des entreprises chinoises, selon des personnes ayant connaissance du dossier citées par le Wall Street Journal.

BOEING

Bonne nouvelle pour Boeing. Le géant américain a signé un accord avec 777 Partners portant sur la commande ferme par cette société d'investissement de 24 avions 737-8s et de 60 autres appareils en option. Ces appareils seront loués à des compagnies aériennes low cost.

L BRANDS

L Brands a relevé ses prévisions pour le premier trimestre, présenté un plan pour alléger sa dette, promis le retour des dividendes et de nouveaux rachats d'actions. La maison mère de l'iconique Victoria's Secret prévoit de rembourser 1,03 milliard de dollars de dettes en utilisant 1,1 milliard de trésorerie (sur 3,9 milliards). Elle a également annoncé un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars (qui remplacera l'ancien où il reste 79 millions). Le groupe versera par ailleurs un dividende annuel de 60 cents par action, avec un premier paiement trimestre programmé en juin.

NOVAVAX

Novavax a annoncé que des études ont montré que son vaccin expérimental était efficace à 96,4% contre la souche originelle du Covid-19. Il serait par ailleurs efficace à 86% contre le variant anglais.

NETFLIX

Netflix veut sévir concernant le partage de mots de passe de ses abonnés. Le géant du streaming vidéo a annoncé qu'il allait intégrer une nouvelle condition d'utilisation expérimentale pour empêcher les personnes extérieures au foyer de l'abonné à utiliser le service. Le message dira ainsi: "Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous avez besoin de votre propre compte pour continuer à regarder". Actuellement, environ 33% des utilisateurs de Netflix partageraient leur mot de passe, selon la compagnie.

TESLA

L'américain Tesla serait en discussions avec l'indien Tata Power concernant l'installation d'infrastructures de recharge de véhicules électriques en Inde, selon les informations rapportées vendredi par CNBC-TV18. Les discussions seraient encore au stade initial et aucun accord n'aurait été finalisé, a ajouté le média. Cette information intervient alors que Tesla se lance sur le marché indien.

T-MOBILE

T-Mobile prévoit désormais que la valeur actuelle nette totale des synergies de la fusion avec l'opérateur Sprint, finalisée en avril 2020, dépassera les 70 milliards de dollars. Cela représente un un bond de 60% par rapport au projet initial de créer 43 milliards de dollars de synergies. Le géant des télécoms a également revu à la hausse ses prévisions à moyen et à long terme, établissant un potentiel de retour aux actionnaires de 60 milliards de dollars entre 2023 et 2025.

WALT DISNEY

Walt Disney a annoncé sur Twitter et sur son site Internet que son parc d'attraction parisien ne rouvrirait pas le 2 avril prochain, comme prévu initialement, en raison de la situation sanitaire et des restrictions de déplacement en Europe. "Nous restons optimistes quant à notre réouverture prochaine et nous vous tiendrons informés dès que possible sur notre site Internet", a déclaré le groupe. Les voyageurs ayant déjà effectué des réservations sont invités à reporter leur séjour ou à l'annuler.