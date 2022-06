Analyse AOF clôture Wall Street - En ordre dispersé

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Le Nasdaq a bénéficié spécialement de rachats à bon compte. Pour autant, la période est incertaine. Quels impacts auront la persistance de l'inflation et le durcissement drastique de la politique monétaire de la Fed sur les entreprises et les ménages américains ? Ni l'un ni l'autre n'en sortiront indemnes. La question est : dans quel état ? Au chapitre des valeurs, Adobe a dévoilé des objectifs décevants. Le Dow Jones a cédé 0,13% à 29 888,78 points. Le Nasdaq a grimpé de 1,43% à 10 789,35 points.

L'action Adobe a reculé de 1,26% à 36,47 dollars; l'éditeur de logiciels d'édition et de marketing ayant une nouvelle fois dévoilé des objectifs décevants. Comme éléments pesant sur ses perspectives, Adobe a évoqué ses anticipations de retards dans la signature d'importants contrats en raison de la conjoncture actuelle. Il a aussi cité un taux d'imposition réel plus élevé, la poursuite de l'impact de la guerre en Ukraine, sa décision de cesser toute nouvelle vente en Russie et en Biélorussie, mais aussi un impact négatif des changes de 175 millions de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, la production industrielle au mois de mai a progressé sur un mois de 0,2%. Les économistes tablaient sur +0,4% après +1,4% (révisé de +1,1%) en avril. Sur un an, la production industrielle a grimpé de 5,83% après +6,29% en avril (révisé de +6,4%). Le taux d'utilisation des capacités de production est ressorti à 79% contre un consensus de 79,2% après 78,9% en avril (révisé de 79%).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Adobe

L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing Adobe a dévoilé des objectifs décevants. Il a réalisé au deuxième trimestre clos début juin un bénéfice net de 1,18 milliard de dollars, ou 2,49 dollars par action, contre 1,12 milliard de dollars ou 2,32 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3,35 dollars, dépassant de 4 cents le consensus.

Revlon

Revlon flambe de plus de 70% en préouverture de Wall Street. Le conglomérat indien Reliance Industries envisagerait de racheter le fabricant de cosmétiques, selon les informations de la chaîne ET Now. Rappelons que Revlon s’est placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites il y a quelques jours.