Analyse AOF clôture Wall Street - En ordre dispersé après les données sur l'emploi

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. La séance a été rythmée par plusieurs indicateurs macroéconomiques dont le nombre des offres d'emploi outre-Atlantique qui a chuté en octobre à son plus bas niveau depuis début 2021. 8,73 millions d'ouvertures de postes ont été enregistrées contre un consensus de 9,30 millions. Au chapitre des valeurs, Procter & Gamble a terminé dans le rouge sur fond de restructuration et de dépréciation. Le Dow Jones a perdu 0,22% à 36124,56 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,31% à 14229,91 points.

Procter & Gamble a fléchi de 3,49% à 146,76 dollars. Le géant des biens de consommation, qui détient entre autres les lessives Ariel et les shampooings Head & Shoulders, a fait savoir qu'il enregistrerait une charge pour dépréciation hors impact sur la trésorerie de 1,3 milliard de dollars avant impôts au cours du trimestre en cours se terminant le 31 décembre pour son activité Gillette. Procter & Gamble, qui a racheté Gillette pour 57 milliards de dollars en 2005, tire environ 8 % de son chiffre d'affaires total de l'activité de produits de toilette.

Les chiffres économiques du jour

La croissance dans le secteur des services a dépassé les attentes en novembre. L’indice des directeurs d’achat de l’Institute of Supply management pour ce secteur est ressorti à 52,7, à comparer avec un consensus de 52 et 51,8 en octobre.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 8,73 millions d'ouvertures de postes en octobre, le consensus étant de 9,30 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 9,35 millions.

Le secteur privé affichait une légère croissance en novembre, a confirmé S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,7 en novembre comme en octobre. Il avait été annoncé à 50,7 en première estimation. Le PMI des services est ressorti à 50,8 en novembre, en légère hausse par rapport à octobre: 50,6. La première estimation s’élevait à 50,8, comme le consensus.

Les commandes à l'industrie ont diminué de 3,6% en octobre aux Etats-Unis, après une hausse de 2,3% le mois précédent. Les économistes tablaient sur une diminution de 2,6%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé mardi que son médicament contre l'obésité Zepbound était désormais disponible dans les pharmacies aux Etats-Unis. Ce produit est indiqué pour les adultes obèses (avec un IMC de 30 kg/m2 ou plus) ou ceux qui sont en surpoids (avec un IMC de 27 kg/m2 ou plus) et qui ont également des problèmes médicaux liés au poids tels que l'hypertension, la dyslipidémie, le diabète de type 2, l'apnée du sommeil ou les maladies cardiovasculaires, pour perdre du poids et le stabiliser.

CVS Health

La chaîne américaine de pharmacies CVS Health a dévoilé ses objectifs 2024 en amont de sa journée investisseurs. Elle table sur un bénéfice par action ajusté d’au moins 8,50 dollars pour des revenus de 366 milliards de dollars au minimum. Ses prévisions 2023 ont été confirmées. CVS Health cible un bénéfice par action compris entre 8,50 et 8,70 dollars et des revenus entre 351,5 et 357,3 milliards de dollars.

GitLab

La plateforme de développement logiciel open source GitLab est attendue en forte hausse à Wall Street après avoir déjoué les attentes des analystes en générant un profit en données ajustées. Au troisième trimestre, clos fin octobre, le groupe a essuyé une perte nette de 258,2 millions de dollars, soit -1,84 dollar par action contre une perte de 48,5 millions de dollars représentant 33 cents par titre, un an auparavant. Le résultat par action ajusté est ressorti à 9 cents, à comparer avec un consensus de - 1 cent.

Johnson & Johnson

A la faveur de la demande soutenue pour ses traitements anticancéreux Darzalex et Carvykti, Johnson & Johnson anticipe pour l'an prochain une croissance de 5% à 6% de son chiffre d'affaires. Ces prévisions excluent les ventes de son vaccin Covid. J&J table, par ailleurs, sur un bénéfice opérationnel ajusté de 10,55 à 10,75 dollars par action pour l'ensemble de l'année 2024.

Robinhood

Robinhood s'envole de plus de 3% en pré-Bourse après la publication des volumes d'échanges pour le mois de novembre. Sur cette période, la plate-forme de courtage en ligne a fait état d'une hausse des échanges de crypto-monnaies en novembre. Parallèlement, le bitcoin a touché hier un sommet de 20 mois à plus de 42000 dollars. Robinhood a rapporté, pour novembre, des volumes de transactions crypto notionnelles 75 % au-dessus des niveaux d'octobre 2023.

Take-Two

Rockstar Games, qui appartient à Take-Two Interactive Software, a annoncé que Grand Theft Auto VI sera disponible en 2025. Il s'agit du nouvel épisode de la plus importante franchise de Take-Two Interactive Software. Comme prévu, le jeu revient à Vice City, la version fictive de Miami de GTA avec ses plages, ses gratte-ciel, sa vie nocturne et même ses Everglades.