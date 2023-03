Analyse AOF clôture Wall Street - En ordre dispersé après la nouvelle intervention de Jerome Powell

(AOF) - Les marchés américains ont fini en ordre dispersé. S’exprimant cette fois-ci devant la Chambre des représentants, le président de la Fed a indiqué que l’ampleur de la hausse des taux en mars dépendrait des statistiques à venir. Le rapport sur l'emploi pour février est particulièrement attendu vendredi. Le rapport ADP a révélé aujourd'hui des créations dans le secteur privé plus nombreuses que prévu. L'indice Dow Jones a perdu 0,18% à 32 798,40 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,40% à 11 576 points. Le rendement du 10 ans a clôturé juste sous le seuil des 4%.

Les investisseurs apprécient le relèvement des objectifs annuels de la multinationale agroalimentaire américaine Campbell Soup. Le groupe gagne à New York 1,94% à 53,94 dollars après la publication d'excellents résultats au deuxième trimestre clos fin janvier. Sur cette période, la société a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 232 millions de dollars, soit 77 cents par action, contre 212 millions de dollars ou 70 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 80 cents, en hausse de 16%, soit 6 cents de mieux que le consensus.

Les chiffres économiques du jour

242 000 postes ont été créés dans le secteur privé aux Etats-Unis en février, selon l'enquête ADP. 200 000 créations étaient attendues, selon le consensus, après 119 000 en décembre, chiffre révisé de 106 000.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 10,824 millions d'ouvertures de postes en janvier, le consensus étant de 10,50 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 11,234, chiffre révisé de 11,012 millions.

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 68,3 milliards de dollars en janvier contre un déficit de 67,2 milliards de dollars en décembre. Il était attendu à - 68,9 milliards de dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

Boeing va lancer la production des 13 premiers hélicoptères MH-139A Grey Wolf, suite à l'attribution d'un contrat de 285 millions de dollars apr l'armée de l'air américaine pour la fourniture d'appareils, de services de soutien et d'assistance. L'équipe du MH-139A est composée de Boeing, en tant que maître d'œuvre, et de Leonardo, en tant que fabricant. Leonardo produit l'hélicoptère dans son usine du nord-est de Philadelphie, tandis que Boeing est responsable de l'achat et de l'installation des équipements militaires ainsi que du soutien après livraison de l'appareil.

Brown-Forman

Au troisième trimestre, les ventes nettes de Brown-Forman ont augmenté de 4% pour atteindre 1,1 milliard de dollars (+5 % sur une base organique) par rapport à la même période de l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation déclaré du groupe de boissons alcoolisées a diminué de 50% pour atteindre 173 millions de dollars (-11 % sur une base organique), reflétant une marge brute plus faible, une charge de dépréciation hors trésorerie de 96 millions de dollars pour la marque Finlandia. Le bénéfice dilué par action a chuté de 61% à 21 cents, à comparer avec un consensus de 47 cents.

General Electric

Le loueur d'avions, AerCap Holdings N.V. a annoncé que GE Capital US Holdings, Inc. (filiale à 100% de General Electric) va céder 18 millions d'actions ordinaires d'AerCap. Jusqu'à 2 700 000 actions ordinaires supplémentaires pourraient être cédées ultérieurement. AerCap a aussi conclu un accord avec GE pour racheter 500 millions de dollars d'actions ordinaires d'Aercap.

Campbell Soup

Les investisseurs apprécient le relèvement des objectifs annuels de Campbell Soup. Au deuxième trimestre, clos fin janvier le groupe d’agroalimentaire a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 232 millions de dollars, soit 77 cents par action, contre 212 millions de dollars ou 70 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 80 cents, soit 6 cents de mieux que le consensus. Les ventes de Campbell ont augmenté de 12% à 2,485 milliards de dollars alors que le marché visait 2,44 milliards. A périmètre et change constants, elles ont progressé de 13%.

Tesla

" Nous ramenons notre recommandation à " Conserver " maintenant que notre thèse " Acheter " - basée sur des craintes déplacées d'une guerre des prix - semble avoir été acceptée par le marché. C'est ce qu'annonce Berenberg dans une note consacrée à Tesla, soulignant que l'action a progressé de 21% depuis son dernier changement de conseil sur cette valeur. Le broker a augmenté sa prévision d'EBIT pour 2025 de 3 %, à 30 milliards de dollars, soit une marge de 17%.

Walmart

L'unité de Walmart au Mexique et en Amérique centrale, connue sous le nom de Walmex, prévoit de dépenser environ 27 milliards de pesos (1,49 milliard de dollars) dans la région en 2023, a-t-elle fait savoir. Presque la moitié de l'investissement sera consacré à la rénovation et à l'entretien des magasins existants, tandis que près de 30 % seront consacrés à la construction de nouveaux lieux.