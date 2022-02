Analyse AOF clôture Wall Street - En ordre dispersé, Amazon frappe fort

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. D'une part, les bons résultats d'Amazon et de Snap ont soutenu les valeurs technologiques, alors que, d'autre part, les bonnes données sur l'emploi ont pénalisé les valeurs cycliques. En effet, les créations de postes bien plus nombreuses qu'attendu dans le secteur non-agricole et le taux de chômage témoignant d'une situation de plein emploi font craindre une hausse agressive des taux de la part de la Fed en mars. Le Dow Jones a cédé 0,06% à 35 098,01 points. Le Nasdaq a grimpé de 1,58% à 14 098,01 points.

Amazon (+13,54% à 3152,79 dollars) a clôturé en tête de l’indice S&P 500, galvanisé par la bonne performance de son activité cloud et la hausse du prix de l’abonnement à son service Prime aux Etats-Unis. Le groupe américain a également dévoilé pour la première fois le montant de ses revenus publicitaires, confirmant qu’il est le troisième acteur publicitaire mondial de la publicité numérique, derrière Google et Meta. " Le chiffre d'affaires devrait s'accélérer et les marges augmenter au second semestre ", prévoit UBS. L'analyste vise Amazon 4 625 dollars par action contre 4 550 auparavant.

Le nombre de créations d'emplois dans le secteur non-agricole aux Etats-Unis s'est élevé à 467 000 au mois de janvier, bien au-dessus des attentes du marché (150 000). Elles avaient été de 510 000 (révisé) en décembre. Le taux de chômage reste quant quasi-stable, passant de 3,9% à 4% (consensus à 3,9%).

Activision Blizzard, en cours de rachat par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars, a présenté des résultats décevants du fait de la performance moins bonne que prévu de Call of Duty. Au quatrième trimestre, clos fin décembre, le bénéfice net par action de l'éditeur de jeux vidéo s'est élevé à 564 millions de dollars, soit 72 cents par action, contre un bénéfice de 508 millions de dollars (65 cents par action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,25 dollars, soit 6 cents de moins que le consensus.

Amazon devrait ouvrir en forte hausse à Wall Street grâce à la bonne performance de son activité cloud, à la hausse du prix de l'abonnement à son service Prime aux Etats-Unis et à la précision, apportée pour la première fois, sur ses revenus publicitaires. Au quatrième trimestre, le bénéfice net du cybermarchand et spécialiste du cloud a atteint 14,3 milliards de dollars, soit 27,75 dollars par action, contre 7,2 milliards de dollars ou 14,09 dollars par action, un an plus tôt.

Bristol Myers Squibb a dévoilé un bénéfice net supérieur aux attentes et des prévisions en ligne. Au quatrième trimestre, le laboratoire américain a réalisé un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars après une perte de 10 milliards un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,83 dollar contre un consensus de 1,8 dollar. Les ventes sont passées en un an de 11 à 11,9 milliards grâce à l'anticoagulant Eliquis et le traitement oncologique Opdivo. Wall Street visait 12 milliards.

Ford a levé le voile jeudi soir sur ses résultats du quatrième trimestre 2021. Le constructeur automobile américain a publié un bénéfice net de 12,3 milliard de dollars sur la période, à comparer avec une perte nette de 2,8 milliards de dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ajusté ressort à 26 cents, alors que le consensus Bloomberg visait 45 cents. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Ford s'établit à 37,7 milliards de dollars (+5%) au quatrième trimestre 2021, contre un consensus de 34,79 milliards de dollars.

Le conseil d'administration d'EDF devrait valider dès lundi le rachat des activités nucléaires de General Electric pour un montant de 273 millions de dollars, rapportent Les Echos vendredi. Ces activités avaient été cédées en 2015 par Alstom au conglomérat américain, lorsque Emmanuel Macron était ministre de l'Economie. Désormais président, ce retour dans le giron français doit faire partie de son plan pour le nucléaire, qui sera détaillé la semaine prochaine.

News Corp a publié un bénéfice de 262 millions d'euros au second trimestre de son exercice 2022 (à fin décembre 2021), en hausse marginale par rapport aux 261 millions générés à la même période en 2020. Le bénéfice ajusté a en revanche progressé de 10 cents, passant de 0,34 à 0,44 dollar par action, et le chiffre d'affaires a augmenté de 12,6% à 2,72 milliards de dollars. Le groupe de médias n'a pas donné de prévisions pour le reste de l'exercice.

Regeneron Pharmaceuticals a dévoilé des résultats du quatrième trimestre soutenus par son traitement contre le Covid. Le bénéfice net est ressorti à 2,229 milliards de dollars, en hausse de 94%. Hors éléments exceptionnels, le BPA s'est établi à 23,72 dollars contre un consensus de 20,4 dollars. Le chiffre d'affaires a été multiplié par deux à 4,952 milliards. Wall Street visait 4,563 milliards.

En baisse jeudi de plus de 20% dans le sillage de Meta et ses perspectives décevantes, le titre du service de messagerie Snapchat est attendu en hausse de près de 50% grâce à un profit inattendu. Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 22,55 millions de dollars, soit 1 cent par action, contre une perte nette de 97,24 millions de dollars ou – 8 cents par action, un an plus tôt. Le marché anticipait une perte de 9 cents par titre. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est de 22 cents.