Analyse AOF clôture Wall Street - En ordre dispersé

Berkshire Hathaway, la société dirigée par le milliardaire Warren Buffett, a fait état d'une perte de 43,8 milliards de dollars au deuxième trimestre à cause de la chute des marchés d'actions américains, après un bénéfice net de 28,1 milliards de dollars un an auparavant.

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les investisseurs attendent mercredi la publication de l'inflation au mois de juillet. Le projet de loi de « réduction de l’inflation » de l’administration Biden, qui prévoit notamment des mesures destinées à faire baisser les prix des médicaments et des aides à l’achat de voitures électriques, a été bien accueilli. Cependant, la perspective d'un nouveau resserrement monétaire de la Fed continue de peser. Le Dow Jones a gagné 0,09% à 32 832,54 points. Le Nasdaq a reculé de 0,1% à 12 644,46 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.