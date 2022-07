Analyse AOF clôture Wall Street - En ordre dispersé

(AOF) - Wall Street a clôturé en ordre dispersé. Les valeurs industrielles ont été pénalisées par les craintes de récession. Ces dernières ont été alimentées par des statistiques décevantes en Europe et provoquant une chute du pétrole, qui avait jusqu’ici bien résisté. Le baril de WTI a reculé ainsi de près de 7%. Les obligations d’Etat ont bénéficié de leur statut de valeur refuge, ce qui s'est traduit par une baisse des taux longs. Ce repli a permis aux valeurs technologiques de grimper. Le Nasdaq a gagné 1,75% à 11 322,24 points tandis que le Dow Jones a reculé de 0,42% à 30 967,82 points.

Tesla a gagné 2,55% à 699,2 dollars. Le constructeur de véhicules électriques a dévoilé une baisse de 17,9% de ses livraisons au second trimestre (254.695 unités contre 310 000 au premier trimestre). Jefferies a confirmé son conseil à l'achat et son objectif de 1050 dollars et JPMorgan maintenu son conseil à vendre. La diminution de ses livraisons est liée à l'impact des restrictions sanitaires en Chine sur sa production et sa chaîne d'approvisionnement, sa plus grande usine, située à Shanghai, ayant dû fermer ses portes.

Les chiffres économiques du jour

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 1,6% en mai aux Etats-Unis après une hausse de 0,7% en avril.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Exxon Mobil

Exxon Mobil anticipe une nette progression de ses profits au deuxième trimestre, indique un document déposé auprès de la SEC. Par rapport au premier trimestre, la hausse des marges de raffinage pourrait lui permettre de générer jusqu'à 4,6 milliards de dollars de plus de profits. La hausse des prix du gaz et du pétrole aurait elle un impact positif, qui pourrait atteindre 3,3 milliards de dollars. Au premier trimestre, le concurrent de Total avait enregistré un bénéfice net de 8 milliards de dollars.

Tesla

Warner Bros Discovery

Warner Bros Discovery (WBD) va stopper la production de contenus originaux dans plusieurs pays d'Europe via son service de vidéos à la demande HBO Max, comme le rapporte le magazine américain Variety. Sont concernés les pays nordiques (Danemark, Suède, Norvège, Finlande), l'Europe centrale, les Pays-Bas et la Turquie. Le géant américain du divertissement explique ce choix par les difficultés de croissance après la fusion entre Warner Bros et Discovery et par un objectif de réduction de coûts de trois milliards de dollars.