Analyse AOF clôture Wall Street - En ordre dispersé

Le conseil d'administration de Telecom Italia (TIM) qui s'est réuni ce dimanche a décidé à l'unanimité de mandater son président et son directeur général pour entamer des discussions formelles avec KKR concernant son offre de rachat. Le fonds d'investissement américain avait formulé en décembre dernier une offre non contraignante de 50,5 centimes par action TIM, jugée insuffisante par Vivendi, le premier actionnaire de l'opérateur italien. Selon le quotidien romain, après la récente chute du cours de TIM, KKR pourrait proposer un nouveau prix de 40 centimes.

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé lundi. L'optimisme modéré suscité par la reprise des négociations entre la Russie et l'Ukraine a été mis à mal par le nouveau confinement décrété en Chine en raison d'une poussée épidémique. Cela a grandement pénalisé les valeurs technologiques, à l'image d'Apple, et fait craindre davantage de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. La prudence est par ailleurs de mise dans l'attente des conclusions de la réunion de la Fed, mercredi. Le Dow Jones est resté stable à 32 945,24 points. Le Nasdaq a cédé 2,04% à 12 581,22 pts.

