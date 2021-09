Analyse AOF clôture Wall Street - En ordre dispersé

(AOF) - Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé mardi au lendemain d'un week-end prolongé. La séance a été calme tant sur le plan des statistiques économiques - l'agenda étant vierge - que celui des entreprises. Retour de week-end oblige, plusieurs opérations de fusions & acquisitions ont cependant été annoncées, dont State Street/ Brown Brothers Harriman et T-Mobile US/Deutsche Telekom/ SoftBank. Le Dow Jones a cédé 0,76% à 35 100 points tandis que le Nasdaq Composite a grappillé 0,07% à 15 374,33 points. Le bitcoin a connu un accès de faiblesse.

T-Mobile US a cédé 1,13% à 134,47 dollars. L'opérateur américain a vu sa maison-mère, Deutsche Telekom, accroître sa participation pour la porter à 48,4% de son capital, contre 43,2% précédemment. Le groupe allemand a en effet conclu un accord d'échange d'actions avec le japonais SoftBank qui lui permettra de recevoir 45 millions d'actions de sa filiale.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bank of America

Bank of America a annoncé qu'elle a enregistré plus de brevets au cours du premier semestre 2021 que toute autre année de son histoire. Le Bureau des brevets américain (USPTO) a accordé 227 brevets à la banque sur cette période, soit une augmentation de 23% par rapport à l'année précédente. Ces brevets couvrent une large gamme de solutions pour les clients, notamment l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique (machine learning), la sécurité des informations, l'analyse des données, la banque mobile et les paiements.

Boeing

Un terrain d'entente n'a pas pu être trouvé. Ryanair a annoncé lundi avoir mis fin aux négociations avec Boeing concernant une importante commande d'avions 737 MAX 10. En cause : des désaccords sur le prix des appareils. Il faut dire que Michael O'Leary, le directeur général de la compagnie irlandaise à bas coûts, est connu pour ses négociations serrées.

JD.com

Le groupe chinois de commerce en ligne JD.com a annoncé la nomination de Lei Xu au poste de président de JD.com, de Lijun Xin au poste de PDG de JD Retail et de Enlin Jin au poste de PDG de JD Health International Inc. ("JD Health"), avec effet immédiat. Le fondateur et PDG du groupe, Richard Qiangdong Liu consacrera davantage de temps à la formulation des stratégies à long terme de la société, à l'encadrement des jeunes cadres et à la contribution à la revitalisation des zones rurales.

Pfizer

La troisième dose, dite "dose de rappel", déjà recommandée pour les plus de 65 ans en France, pourrait se généraliser. Hier, l'Europe, par la voix de L'Agence européenne des médicaments (EMA), a annoncé étudier des données du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech pour une dose de rappel six mois après la deuxième injection chez les personnes âgées de 16 ans et plus.

Raytheon Technologies

Les autorités américaines chercheraient à savoir si les paiements effectués par Raytheon Technologies à un consultant des forces armées du Qatar pourraient être des pots-de-vin destinés à un membre de la famille royale régnante du pays. C'est du moins ce qu'a rapporté mardi le Wall Street Journal, sur la base de sources proches du dossier. Un montant de 1,9 million de dollars est évoqué.

State Street

State Street va acquérir l'activité de services aux investisseurs de Brown Brothers Harriman, y compris ses services de garde, de comptabilité, d'administration de fonds, de marchés mondiaux et de technologie, pour 3,5 milliards de dollars en espèces. L'acquisition devrait faire progresser la stratégie de State Street en tant que fournisseur de solutions d'externalisation, en créant le numéro un mondial des services aux investisseurs, en renforçant le positionnement concurrentiel, en étendant la couverture géographique et en améliorant l'expérience client.