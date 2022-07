Analyse AOF clôture Wall Street - En ordre dispersé

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. La saison des résultats débute mal avec les publications nettement inférieures aux attentes de JPMorgan et Morgan Stanley. L'activité de banque d'investissement des deux géants de Wall Street a été pénalisée par la volatilité des marchés liée aux craintes macroéconomiques et géopolitiques. Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaire au chômage ont encore grimpé tout comme les prix à la production en juin. Le Dow Jones a cédé 0,46% à 30 630,17 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,03% à 11 251,19 points grâce à la baisse du 10 ans US.

JPMorgan a cédé 3,46% à 108 dollars et Morgan Stanley a perdu 0,39% à 74,69 dollars. Les deux banques américaines ont ouvert la saison des résultats avec des performances décevantes. JPMorgan a raté le consensus et suspendu temporairement ses rachats d'actions afin de renforcer son bilan en prévision d'un ralentissement économique attendu. Au deuxième trimestre clos fin juin, la banque américaine a réalisé un bénéfice net en baisse de 27,6% à 8,65 milliards de dollars, ou 2,76 dollars par action. FactSet visait 2,89 dollars par action.

Les chiffres économiques du jour

Les prix à la production aux Etats-Unis ont grimpé de 1,1% sur un mois en juin. Les économistes tablaient sur +0,8% après +0,9% en mai (révisé de +0,8%). Sur un an, ils bondissent de 11,3% contre un consensus de +10,7% après +10,9% en mai (révisé de +10,8%). Les prix "core", ont augmenté en juin sur un mois de 0,4%. Les économistes visaient +0,5% après +0,6% en mai (révisé de +0,5%). Sur un an, ces prix "core" ont augmenté de 8,2% contre un consensus de +8,1% après +8,5% en mai (révisé de +8,3%).

Aux Etats-Unis, 244 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées. Les économistes tablaient sur 235 000, comme la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

JPMorgan

Morgan Stanley

Morgan Stanley a dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Au deuxième trimestre clos fin juin, la banque américaine a réalisé un bénéfice net en baisse de 28,8% à 2,5 milliards de dollars, ou 1,39 dollar par action. En ajusté, il ressort à 1,44 dollar par action contre un consensus de 1,56 dollar. Le produit net bancaire a reculé de 11% à 13,13 milliards. Le groupe a été pénalisé par la chute des transactions dans un contexte de forte volatilité des marchés.