Analyse AOF clôture Wall Street - En ordre dispersé

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les turbulences rencontrées par Credit Suisse ont fortement secoué le secteur bancaire. L'établissement helvète a chuté de plus de 20%, son principal actionnaire la Banque nationale saoudienne excluant toute injection de capital supplémentaire. Les principaux indices de Wall Street ont rebondi avant la clôture alors que la banque centrale suisse a dit être disposée à venir en aide "si besoin" à Credit Suisse. Le Dow Jones a perdu 0,87% à 31 874 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,05% à 11 434 points.

Lennar a progressé de 2,91% à 100,22 dollars à la Bourse new-yorkaise à la faveur de performances trimestrielles supérieures aux attentes. Le groupe de construction immobilière a annoncé un bénéfice net au premier trimestre fiscal de 596 millions de dollars soit 2,06 dollars par action, contre 504 millions de dollars, à la même période, l'an dernier. Les revenus ont atteint 6,49 milliards de dollars, contre 6,2 milliards de dollars un an avant. Le consensus FactSet était de 1,55 dollar de bénéfice par action pour 5,91 milliards de revenus.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes ont baissé de 0,1% en mars, alors que le consensus tablait sur une augmentation de 0,1%, après une augmentation de 0,3% en février.

L’indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers est ressorti à 44 en mars alors qu’il était anticipé à 40 après 42 en février.

L'indice américain des prix à la production pour le mois de février 2023 a baissé de 0,1%. Le consensus tablait sur une hausse de 0,3%, comme le mois précédent.

Les ventes au détail ont baissé de 0,4% en février aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de -0,3% et une augmentation de 3,2% en janvier. Hors automobile, elles ont stagné à comparer avec une augmentation de 2,8% en janvier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

General Electric

General Electric a annoncé l'arrivée de deux nouveaux membres au sein de son conseil d'administration : Darren McDew, général à la retraite de l'armée de l'air américaine et ancien commandant du U.S. Transportation Command, et Jessica Uhl, ancienne directrice financière de Shell. Darren McDew, 62 ans, a servi dans l'armée américaine pendant 36 ans. Jessica Uhl dispose de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie. Elle siège notamment au conseil d'administration de Goldman Sachs.

Lennar

Lennar a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, les prix élevés de l'immobilier ayant contribué à compenser les pénuries d'approvisionnement dues à la hausse des coûts des matériaux et une pénurie de main-d'œuvre. Le groupe de construction immobilière a annoncé un bénéfice net du premier trimestre fiscal de 596 millions de dollars soit 2,06 dollars par action, contre 504 millions de dollars, à la même période, l'an dernier.

Lockeed Martin

Pour aider les futurs développeurs de constellations de satellites commerciaux à planifier leurs missions et à exploiter leurs systèmes, Lockheed Martin propose des licences pour ses logiciels Horizon Command & Control (C2) et Compass Mission Planning. Horizon et Compass s'appuient sur une architecture modulaire intégrée et évolutive conçue pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Ils fournissent des capacités essentielles pour les constellations de petite, moyenne ou grande taille, pour la gestion de l'orbite, les opérations autonomes et les vols en formation.