Analyse AOF clôture Wall Street - En hausse après l'inflation et avant la Fed

(AOF) - Les indices américains ont fini dans le vert, rassurés par les données sur l'inflation américaine. En rythme mensuel, l’inflation a ralenti plus que prévu, passant de 0,4% en avril à 0,1% en mai. Ces données confortent l'idée d'une pause dans la politique de hausse des taux de la Fed à l'issue de la réunion de politique monétaire qui a débuté mardi. Coté valeurs, Oracle a progressé après avoir dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le Dow Jones a clôturé sur un gain de 0,43% à 34 212,12 points et le Nasdaq s'est adjuge 0,83% à 13 573,32 points.

Oracle a gagné 0,21% à 116,68 dollars à la faveur de résultats plus solides qu'anticipé. Le groupe d'informatique bénéficie de l'essor de l'intelligence artificielle générative, qui nécessite une énorme puissance de calcul et stimule la demande pour le cloud. Les analystes mettent en avant la solide performance de son activité, Iaas, qui consiste à offrir une infrastructure informatique à distance (ressources de calcul, stockage…). Elle a enregistré une croissance de 77% à taux de changes constants à 1,4 milliard de dollars contre 57% au trimestre précédent.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté de 0,1% en mai 2023, contre un consensus de 0,2%. Il avait progressé de 0,4% en avril dernier. En rythme annuel, il est ressorti à 4% contre un consensus de 4,1% après 4,9% en avril. En rythme mensuel, l'inflation sous-jacente, sans l'alimentation et l'énergie, ressort pour sa part à 0,4%. Il est en ligne avec le consensus comme en avril. Elle s'est élevée à 5,3% en rythme annuel, en ligne avec les attentes des analystes après 5,5% en avril.

Les valeurs à suivre

Accenture

Accenture a annoncé un plan d'investissement de 3 milliards de dollars sur trois ans dans sa pratique Données et Intelligence artificielle afin d'aider les clients de tous les secteurs à progresser rapidement et de manière responsable et à utiliser l'IA pour atteindre une plus grande croissance, une plus grande efficacité et une plus grande résilience. Le concurrent de Capgemini doublera ses talents en matière d'IA pour atteindre 80 000 professionnels grâce à un mélange d'embauches, d'acquisitions et de formations.

Activision/Microsoft

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a demandé à un tribunal fédéral d'empêcher Microsoft de finaliser l'acquisition d'Activision Blizzard pour 75 milliards de dollars. La FTC a demandé au tribunal de statuer d'ici jeudi sur sa demande d'ordonnance restrictive temporaire.

Apple

UBS a abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre et rehaussé son objectif de cours de 180 dollars à 190 dollars sur Apple. Le bureau d'études a justifié sa décision par la faiblesse persistante des marchés développés. Au second semestre, il anticipe une baisse d'au moins 1% à 2% des volumes d'iPhone et de 3% à 5% des revenus tirés des Mac.

Bunge

Transformateur d'oléagineux et négociant américain en céréales, Bunge Limited a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif avec Viterra (société agroalimentaire canadienne) pour fusionner leurs activités dans le cadre d'une transaction en actions et en numéraire. La fusion des deux groupes créera une entreprise agroalimentaire mondial pour répondre aux exigences de marchés de plus en plus complexes et pour mieux servir les agriculteurs et les clients finaux.

Manchester United

Selon le média qatarien Al-Watan, proche du pouvoir de Doha, le cheikh Jassim Bin Hamad Bin Jassim bin Jaber Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB), serait en passe de faire l'acquisition du club anglais de Manchester United. 6 milliards d'euros est le montant qui aurait été convenu par la famille Glazer, propriétaire de l'équipe mancunienne. Ce probable rachat n'est, a priori, pas lié au Paris Saint-Germain et à Nasser Al-Khelaïfi, contrairement à ce que certains médias anglais ont évoqué après une déclaration en ce sens du président du club de la capitale.

Oracle

Oracle a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin mai, de son exercice fiscal 2023, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en hausse de 4% à 3,32 milliards de dollars, soit 1,19 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,67 dollar, soit 9 cents de mieux que le consensus Bloomberg. Les revenus d'Oracle ont progressé de 17% à 13,8 milliards de dollars alors que le marché ciblait 13,7 milliards de dollars. Ils sont en hausse de 18% à taux de change constants.