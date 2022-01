Analyse AOF clôture Wall Street - En hausse à l'issue d'une séance très volatile

(AOF) - En net repli une grande partie de la séance, Wall Street a finalement terminé dans le vert à la suite d'une impressionnante remontée. La journée avait mal débuté en raison des craintes suscitées par la Fed et les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Occident concernant l'Ukraine. Mais les indices ont ensuite profité d'une vague de rachats à bon compte. Signe de la nervosité des investisseurs, l'indice de volatilité Vix, dit de "la peur", s'est approché de 39, au plus haut depuis fin octobre 2020. Le Dow Jones a gagné 0,29% à 34 364,5 pts. Le Nasdaq a progressé de 0,63% à 13 855,13 pts.

Kohl's a flambé de plus de 36% lundi à Wall Street, à 63,74 dollars, soutenu par des perspectives de rachat de la part de fonds d'investissement. Le chaîne de grands magasins a en effet confirmé avoir reçu des lettres d'intérêt afin d'acquérir la société, sans donner davantage de détails, alors que différents médias ont évoqué un potentiel rachat au cours du weekend. En particulier, le Wall Street Journal a révélé qu'un consortium soutenu par le fonds spéculatif activiste Starboard Value, via Acacia Research, avait déjà formulé une offre de 9 milliards de dollars, soit 34 dollars par action, pour acquérir Kohl's.

Les chiffres économiques du jour

L'indice composite des directeurs d'achats (PMI) est ressorti en janvier à 50,8 selon une première estimation établie par Markit. Le mois précédent, il était de 57. Dans le secteur manufacturier, il est ressorti à à 55, contre 56,7 attendus et 57,7 le mois précédent. Enfin, dans le secteur des services, le PMI s'est établi à 50,9, après 57,6 en décembre et des anticipations de 55.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Halliburton

Le groupe de services pétroliers Halliburton a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre. Il a enregistré un bénéfice net de 824 millions de dollars, soit 92 cents, contre respectivement une perte de 235 millions de dollars, soit -27 cents par action, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 36 cents, soit 2 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a bondi de plus de 32 % à 4,28 milliards de dollars alors que le marché tablait sur 4,09 milliards de dollars.

IBM

IBM sera le premier groupe technologique à publier ses résultats après la clôture de Wall Street. Au troisième trimestre, le géant informatique, à la recherche d'une croissance durable depuis des années, a dévoilé des revenus décevants en raison de la contreperformance de ses activités de gestion des infrastructures informatiques. Regroupées dans une société baptisée Kyndryl, elles ont été introduites en Bourse le 3 novembre dernier.

Kohl's

Kohl's a confirmé a confirmé lundi avoir reçu des notifications d'intérêts pour acquérir la société. La société s'est toutefois refusée à tout commentaire. Durant le week-end, le Wall Street Journal a révélé que la chaîne de grands magasins avait été la cible d'une offre de 9 milliards de dollars, soit 64 dollars par action, de la part d'un consortium soutenu par le fonds spéculatif activiste Starboard Value LP, via sa société d'investissement Acacia Research Corp. De son côté, Reuters évoque une offre de la part de la société de capital-investissement Sycamore Partners pour le même montant.