Analyse AOF clôture Wall Street - En forte baisse avant le rapport mensuel sur l'emploi

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge. Les investisseurs attendent avec intérêt la publication ce vendredi du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de février. Toujours au chapitre des statistiques, le département du Travail a indiqué que les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 211 000. Ce chiffre est supérieur au consensus après deux semaines de baisse : 195 000. La banque californienne SVB, en difficulté, a pénalisé tout le secteur bancaire. Le Dow Jones a perdu 1,66% à 32 254,86 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 2,05% à 11 338, 35 points.

Conglomérat américain, General Electric (GE) a bondi de 8,56% à New York à 93,53 dollars après avoir confirmé ses prévisions pour l'année 2023 en préambule de sa conférence des investisseurs à Cincinnati, dans l'Ohio. Pour l'activité Aérospatiale, le groupe table sur une croissance organique du chiffre d'affaires entre 4% et 9%, un bénéfice d'exploitation de 5,3 à 5,7 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible en hausse par rapport à l'année précédente. Il s'était alors élevé à 4,9 milliards de dollars.

Les chiffres macroéconomiques

211 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 195 000 après avoir atteint 190 000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont baissé de 84 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée contre une baisse de 81 milliards au cours de la semaine précédente. Les spécialistes tablaient sur un recul de 80 milliards de pieds cubes de gaz. Selon les estimations de l'EIA, (Agence d'information sur l'énergie), le gaz de travail stocké s'élevait à 2 030 milliards de pieds cubes (Bcf) au vendredi 3 mars 2023.

Les valeurs à suivre

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé aujourd'hui que son médicament solanezumab " n'a pas ralenti la progression du déclin cognitif dû à la pathologie de la maladie d'Alzheimer " lorsqu'il a été administré à des personnes sans symptômes cliniques de la maladie, c'est-à-dire au stade préclinique. Le traitement n'a pas éliminé la plaque ni stoppé l'accumulation d'amyloïde chez les participants traités avec le médicament dans le cadre de l'étude Anti-Amyloid dans l'étude A4 qui portait sur le traitement de la maladie d'Alzheimer asymptomatique.

Silvergate

La banque Silvergate va mettre fin à ses activités et a annoncé la liquidation volontaire de ses opérations. Elle avait essuyé d'importantes pertes à la suite de la faillite de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, FTX, qui était un des ses clients. Le plan de liquidation de la Banque prévoit le remboursement intégral de tous les dépôts.

Tesla

Tesla perd à Wall Street 0,16% à 181,70 dollars. La NHTSA, l'agence de sécurité routière américaine, a annoncé mercredi qu'elle ouvrait une nouvelle enquête spéciale sur un accident mortel survenu en février en Californie impliquant une Tesla Model S dans laquelle un système avancé d'aide à la conduite a été soupçonné d'avoir été utilisé. L'agence enquête sur l'accident d'une Tesla datant de 2014 impliquant un camion de pompiers dans le comté de Contra Costa, en Californie.