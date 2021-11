Analyse AOF clôture Wall Street - Du mieux en seconde partie de séance

(AOF) - Les marchés américains ont fini en ordre dispersé, même si leur performance s'est améliorée en seconde partie de séance. Les valeurs technologiques ont pesé sur la tendance alors que le rendement du 10 ans a continué de progresser : +1,4 point à 1,67%. La performance commerciale décevante de Zoom au troisième trimestre a aussi pesé. Sur le plan économique, les indices des directeurs d'achat sont ressortis en ligne avec les attentes. L'indice Dow Jones a clôturé en hausse de 0,55% à 35 813,80 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,50% à 15 775,14 points.

L'action Zoom a dévissé de 14,76% à 206,64 dollars; la conquête commerciale de la société de vidéoconférence ayant déçu pour le deuxième trimestre d'affilée. La firme technologique révélée par la pandémie n'a pas recruté autant de clients qu'anticipé par les analystes. La société revendique 512 100 clients comptant plus de 10 employés, soit un gain de 18 %. Les analystes interrogés par Bloomberg avaient prévu 516 174 clients. Pourtant positif sur la valeur, JPMorgan visait 518 785 entreprises.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) dans le secteur manufacturier est ressorti à 59,1 pour le mois de novembre, selon les données préliminaires d'IHS Markit. Il était attendu à 59, après 58,4 en octobre. Dans les services, il a en revanche déçu, tombant à 57, contre 59 attendus et 58,7 le mois précédent. Le PMI composite s'est quant à lui établi à 57,7, contre 57,5 attendus et 57,8 en octobre.

L’autorité de la concurrence italienne (AGCM) a infligé une amende de plus de 200 millions d’euros à Amazon.com et Apple pour pratiques anti-concurrentielles à propos de la vente des produits Apple et Beats sur le site du cybermarchand. Amazon et Apple ont été sanctionnés pour avoir conclu un accord restrictif qui ne permettait pas à tous les revendeurs légitimes de produits Apple et Beats "authentiques" d'opérer sur la place de marché amazon.it.

NBCUniversal (Comcast) envisagerait de retirer une grande partie de son contenu de Hulu, une plateforme appartenant au groupe Disney, et de le rendre exclusif à sa plateforme Peacock, selon des personnes proches du dossier citées par le Wall Street Journal. Selon les termes d'un accord avec Disney, NBCUniversal dispose d'une fenêtre unique pour se retirer de l'accord de licence de contenu conclu entre les deux entreprises au début de l'année prochaine, explique le quotidien. Si elle n'exerce pas cette option, le contenu restera en place jusqu'en 2024 au moins.

JPMorgan est la plus importante banque dans le monde du point de vue des risques systémiques, a annoncé le Conseil de stabilité financière. La liste des 30 banques systémiques, qui sont classées en 4 catégories, n'a pas changé par rapport à 2020. JPMorgan est la seule banque dans la première catégorie et, de ce fait, la banque américaine doit constituer un coussin de capital supplémentaire de 2,5% de ses actifs pondérés par les risques, au-delà du minimum demandé.

L'Agence européenne des médicaments a prévu d'étudier jeudi une éventuelle vaccination avec le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le Covid pour les enfants de cinq à 11 ans. En début de mois, les Etats-Unis ont commencé à vacciner contre le Covid les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Urban Outfitters a reculé de plus de 10% en après-Bourse lundi après avoir gagné plus de 3% en séance. Le détaillant américain axé sur le "lifestyle" a dévoilé des résultats trimestriels contrastés. Son bénéfice net au troisième trimestre a progressé de 16% à 88,9 millions de dollars, ou 89 cents par action. Les analystes tablaient sur 84 cents. Le chiffre d'affaires a grimpé de 16,5% à 1,13 milliard de dollars. Le consensus donnait 1,12 milliard. Mais, les ventes du segment "retail" ont augmenté, à base comparable, de 14% alors que le marché escomptait une hausse de 15,2%.

Zoom est attendu en baisse à Wall Street, sa conquête commerciale ayant déçu pour le deuxième trimestre d’affilée. La société de vidéoconférence a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net de 340,3 millions de dollars, soit 1,11 dollar par action, contre un bénéfice net de 198,4 millions de dollars, soit 66 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté de la société s'élève aussi à 1,11 dollar par action. Le chiffre d'affaires a grimpé de 35 % pour atteindre 1,05 milliard de dollars.