Analyse AOF clôture Wall Street - Deuxième hausse consécutive à Wall Street

Le groupe américain d'aéronautique et de défense Lockheed Martin a réalisé un bénéfice net au troisième trimestre 2022 de 1,8 milliard de dollars, soit 6,71 dollars par action, contre 614 millions de dollars, soit 2,21 dollars par action, au troisième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires net a légèrement progressé à 16,58 milliards, contre 16,02 milliards au troisième trimestre 2021. Le flux de trésorerie disponible était de 2,7 milliards de dollars au troisième trimestre de 2022, contre 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre de 2021.

Johnson & Johnson a publié des résultats en nette progression au troisième trimestre 2022. Pour ce trimestre écoulé, le géant pharmaceutique et médical américain a enregistré un bénéfice net en progression de 21,6% à 4,46 milliards de dollars. En revanche, son bénéfice ajusté par action a décru de 1,9 % à 2,55 dollars, dépassant de 7 cents les attentes. Il a par ailleurs réalisé des revenus de 23,8 milliards de dollars, en augmentation de 1,9%. Ils ont progressé de 8,1% en données comparables.

Mobileye, dont l'introduction en Bourse est prévue le 26 octobre, pourraient être valorisée moins de 20 milliards de dollars, affirme le Wall Street Journal citant des personnes proches du dossier. La filiale d'Intel spécialisée dans les puces et logiciels d'assistance à la conduite avait achetée 15,3 milliards de dollars en 2017 et une valorisation de 50 milliards de dollars avait été initialement évoquée lors de l'annonce d'une future IPO en décembre dernier. Début octobre, UBS jugeait raisonnable la valorisation de 30 milliards de dollars évoquée précédemment par Bloomberg.

Goldman Sachs a présenté des résultats en nette baisse en raison de la chute de l'activité de la banque d'investissement et confirmé sa réorganisation. Au troisième trimestre, la célèbre banque d'affaires américaine a enregistré un bénéfice net part du groupe en baisse de 44% à 2,96 milliards de dollars, soit 8,25 dollars par action. Comme il est de tradition pour Goldman Sachs, le consensus FactSet est très éloigné de la réalité à 7,75 dollars.

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers est ressorti à 38 en octobre contre 43 attendu et après 46 en septembre.

La production industrielle américaine a progressé de 0,4% en septembre en rythme mensuel, contre +0,1%, attendu. Elle est donc plus forte qu'anticipé. Elle avait diminué de 0,1% (révisé de - 0,2%) en août. Par ailleurs, le taux d'utilisation des capacités de production est ressorti à 80,3% en septembre, contre 80% attendus et 80,1% en août, chiffre révisé de 80%.

Si parmi les grandes banques américaines, Goldman Sachs a enregistré la plus forte baisse de ses profits au troisième trimestre, les analystes anticipaient une dégradation des comptes encore plus importante. En Bourse, l’action de la célèbre banque d'affaires américaine a progressé pour cette raison de 2,33% à 313,85 dollars, se plaçant ainsi à la deuxième place de l’indice Dow Jones. En parallèle à ses résultats, Goldman Sachs a dévoilé une réorganisation en trois branches, dont les détails avaient fuité hier dans la presse américaine.

