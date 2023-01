Analyse AOF clôture Wall Street - Des marchés robustes après la solidité de l'emploi américain

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en forte hausse vendredi. Les investisseurs ont pris connaissance du très attendu rapport mensuel sur l'emploi. Il en est ressorti que l'économie américaine a crée un peu plus d’emplois que prévu en décembre alors que les salaires ont enregistré un ralentissement inattendu sur un mois. Autre bonne nouvelle : l'activité dans le secteur américain des services s'est révélée être très inférieure aux attentes en décembre selon l'ISM. Le Dow Jones a gagné 2,13% à 33 630 dollars tandis que le Nasdaq a progressé de 2,56% à 10 569 points.

Le détaillant d'articles de maison Bed Bad & Beyond, dont l'action a reculé de 22,49 % à 1,31 dollar à Wall Street, a annoncé qu'il éprouvait des difficultés à redresser ses finances, partageant ainsi ses doutes quant à sa capacité à poursuivre son activité. Depuis un an, son titre a chuté de 88%. Pourtant, la société continue de prendre des mesures pour améliorer sa situation de trésorerie et atténuer toute insuffisance potentielle de liquidités, sur la base des pertes récurrentes et des flux de trésorerie d'exploitation négatifs pour les neuf mois, clos le 26 novembre 2022.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur non-agricole a créé 223 000 emplois au mois de décembre alors que 200 000 étaient attendues. Il y en avait eu 256 000 (révisé de 263 000) en novembre. Le taux de chômage s'élève à 3,5 %, soit au-dessous des 3,7% anticipés par les analystes, après 3,7% le mois précédent. Le salaire horaire a augmenté de 4,6% en décembre en rythme annuel, à comparer avec un consensus de +5% et +4,8% en novembre.

Le secteur des services a enregistré une contraction inattendue en décembre aux Etats-Unis, a indiqué l'Institute for Supply Management. L'indice PMI pour les services de l'ISM s'établit à 49,6 en décembre contre un consensus de 55 et 56,5 en novembre. Un indice sous 50 signale une contraction du secteur.

Les valeurs à suivre

Bed Bath & Beyond

Le détaillant d'articles de maison Bed Bad & Beyond, dont l'action recule de 11,2% en avant-Bourse, devrait se placer sous la protection de la loi contre les faillites dans les semaines à venir, selon des sources proches du dossier. Selon le Wall Street Journal, citant des sources proches de la question, le détaillant envisagerait de déposer le bilan, optant donc pour le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, d'ici quelques semaines.

Pfizer

Pfizer a déclaré jeudi 5 janvier étudier plusieurs options pour le devenir de ses activités de stade précoce contre les maladies rares et le cancer, afin de se concentrer sur les médicaments et les vaccins "à fort impact". Les options à disposition comprenaient des collaborations avec d'autres sociétés biotech pour ces médicaments, ou la création d'une nouvelle société dédiée. Pfizer prévoit désormais de se concentrer sur le développement interne de traitements pour les maladies rares par des technologies telles que l'édition de gènes.

Southwest Airlines

Par la voix de son CEO Bob Jordan, l'équipe de direction de Southwest Airlines indique se concentrer sur un examen approfondi des perturbations de son trafic en décembre. Southwest Airlines s'est engagée la semaine dernière à rembourser les frais de voyage, d'hôtellerie, de restauration et de location de voitures aux passagers dont le vol a été annulé à cause de la vague de froid extrême qui s'est abattue récemment sur les Etats-Unis. Elle a ainsi créé une page dédiée pour que les clients puissent soumettre des demandes de remboursement et retrouver leurs bagages.

Tesla

Tesla, dont l'action perd 6,11% à 103 dollars en avant-Bourse, a pour la deuxième fois en moins de trois mois réduit le prix de vente de ses voitures en Chine. Une concurrence accrue au sein d'un marché automobile chinois à la peine explique cette décision. Selon les calculs de Reuters, les tarifs du constructeur automobile américain sont désormais inférieurs de 24% à leur niveau de septembre.