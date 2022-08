Analyse AOF clôture Wall Street - Des marchés en repli face à la tension des taux

(AOF) - Les marchés actions américains ont fini en baisse. Un coup d’arrêt après quatre semaines consécutives de hausse. Cette nouvelle donne est due à la chute des grandes capitalisations boursières du pays et à la hausse des rendements obligataires. Les valeurs technologiques, très sensibles aux hausses de taux, ont ainsi été les plus affectées, Meta et Alphabet cédant respectivement 3,84 % et 2,27 %. L'indice Dow Jones a lâché 0,86% à 33.706,74 points tandis que le Nasdaq a chuté de 2,01% à 12.705,21 points.

Applied Materials (-3,36 % à 104,63 dollars) n'a pas échappé à la baisse des marchés américains. L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a pourtant dévoilé des perspectives favorables en dépit de la la persistance de problèmes d'approvisionnement. Sur le trimestre en cours, le groupe cible un bénéfice par action ajusté situé entre 1,82 et 2,18 dollars pour des revenus de 6,65 milliards de dollars en moyenne. Wall Street anticipe respectivement 1,94 dollar et 6,57 milliards de dollars.

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des perspectives favorables. Au troisième trimestre, clos fin juillet, le groupe a enregistré un repli de 6% de son bénéfice net à 1,6 milliard de dollars, soit 1,85 dollar par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est, lui, ressorti à 1,94 dollar, soit 16 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 5% pour atteindre le niveau de 6,52 milliards de dollars, alors que le marché attendait 6,27 milliards de dollars. Applied Materials visait 6,25 milliards.

Le détaillant d'articles pour la maison Bed Bath & Beyond pourrait perdre près de la moitié de sa valeur à l'ouverture de Wall Street. Son deuxième plus important actionnaire, Ryan Cohen, qui est également le président de Gamestop, a cédé ses actions cette semaine, selon un document déposé auprès de la SEC. Selon les calculs de Bloomberg, il aurait réalisé une plus-value de 68,1 millions de dollars après avoir investi en début d'année dans la société en difficulté. Même si l'action Bed Bath & Beyond a dévissé de près de 20% hier, elle progresse encore de plus de 250% sur un mois.

General Motors a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a autorisé le rétablissement d'un dividende trimestriel en espèces de 9 cents par action. Le premier dividende sera versé le 15 septembre 2022 aux actionnaires enregistrés le 31 août 2022. GM avait suspendu son dividende trimestriel en avril 2020 en raison de l'incertitude engendrée par la pandémie mondiale de coronavirus. Le constructeur automobile a également annoncé qu'il allait reprendre ses rachats d'actions.

Keurig Dr Pepper (ex-Green Mountain Coffee Roasters), groupe agroalimentaire spécialisé dans la torréfaction et la vente de café, serait en discussion, selon Bloomberg, pour racheter Vital Pharmaceuticals, producteur de boissons énergisantes créé en 1993 par Jack Owoc, dont la valorisation atteindrait plus de deux milliards de dollars. Les deux sociétés ont refusé de commenter l'information a précisé l'agence de presse américaine.