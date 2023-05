Analyse AOF clôture Wall Street - Des marchés en baisse, la production industrielle en hausse

(AOF) - Les indices américains ont clôturé la séance à la baisse alors que les Etats-Unis mènent des discussions pour trouver un accord afin de relever le plafond de la dette. Coté statistiques, la production industrielle a augmenté de 0,5% en avril. Les ventes au détail ont progressé de 0,4% en avril alors qu'elles étaient attendues en hausse de 0,8%. Coté valeurs, Home Depot a reculé après avoir annoncé une baisse de ses prévisions de ventes annuelles. Le Dow Jones a perdu 1,01% à 33 012,14 points et le Nasdaq a reculé de 0,18% à 12 343,05 points.

Home Depot a fléchi de 2,21% à 282,27 dollars, entraînant dans son sillage baissier Walmart, Target ou encore Macy's. Le numéro un américain des magasins de bricolage a revu à la baisse sa prévision de ventes annuelles, en raison d'un ralentissement de la demande face à l'inflation. Il s'attend désormais à ce que les ventes comparables diminuent de 2 à 5 % au cours de l'exercice 2023, alors qu'il prévoyait auparavant une quasi-stagnation des ventes. Il table sur une baisse de son BPA entre 7 et 13%.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail ont augmenté de 0,4% en avril aux Etats-Unis après avoir baissé de 0,7% en mars. Elles étaient attendues en hausse de 0,8%. Hors automobile et essence, elles ont augmenté de 0,6% après une diminution de 0,5% en mars. Elles étaient attendues en hausse de 0,2%.

La production industrielle a augmenté de 0,5% en avril aux Etats-Unis après avoir été stable en mars. Elle était attendue en baisse de 0,1%. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 79,4% en mars à 79,7% en avril. Il est en ligne avec les attentes.

Les stocks des entreprises américaines ont diminué de 0,1% sur un mois en mars, en-dessous des attentes du marché (+0,1%). Ils avaient augmenté de 0,2% en février.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers est ressorti à 50 en mai après 45 en avril. Il était attendu à 45.

Les valeurs à suivre

Amgen

Amgen est attendu en légère hausse à Wall Street après que plusieurs agences ont rapporté que l'accord de 27,8 milliards de dollars conclu pour le rachat de Horizon Therapeutics, pourrait être contesté par les autorités de régulation américaines, qui jugent que le rapprochement ralentirait le rythme de développement des médicaments. Selon Bloomberg, la Federal Trade Commission (FTC) devrait intenter une action en justice pour bloquer l'achat ce mardi. Le titre Horizon, qui s'est envolé à la confirmation de l'accord le 12 décembre 2022, est attendu en baisse de plus de 18%.

Berkshire Hathaway

La société d'investissement de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a soldé ses participations dans les banques U.S. Bancorp et Bank of New York Mellon Corporation, et est entré au capital de Capital One Financial Corp. Il en détient 9,92 millions d'actions, ce qui représente un montant de 884 millions de dollars au cours de clôture de lundi.

Home Depot

Home Depot, dont l'action se replie de près de 4% en avant-Bourse, a revu à la baisse sa prévision de ventes annuelles, en raison d'un ralentissement de la demande face à l'inflation. Entraînant dans son sillage baissier Walmart, Target ou encore Macy's, le numéro un américain des magasins de bricolage s'attend désormais à ce que les ventes comparables diminuent de 2 à 5 % au cours de l'exercice 2023, alors qu'elle prévoyait auparavant une quasi-stagnation des ventes. Il table sur une baisse de son BPA entre 7 et 13%.

Lockheed Martin

Lockheed Martin, par l'intermédiaire de l'armée américaine, a livré des lanceurs Himars à la Pologne. Himars permet d'effectuer des tirs de précision à longue distance, jusqu'à 300 km, et est interopérable avec les systèmes de défense acquis. Des livraisons ultérieures de Himars seront prévues cette année, ce qui permettra à la Pologne de disposer de capacités supplémentaires. En outre, l'agence de l'armement du ministère de la défense nationale polonaise devrait négocier avec Lockheed Martin un accord-cadre pour le programme Homar-A.

Wells Fargo

Wells Fargo a accepté de verser un milliard de dollars afin de mettre fin à une action collective qui l'accusait d'avoir surestimé les progrès réalisés dans l'assainissement de la situation après le scandale des comptes fantômes survenu en 2016. L'accord préliminaire, décrit dans un document déposé au tribunal lundi soir, doit encore être approuvé dans les prochains mois.