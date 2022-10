Analyse AOF clôture Wall Street - Des investisseurs surfant sur une vague de résultats d'entreprises en attendant la Fed

(AOF) - Les marchés américains ont fini en hausse, animés par les nombreuses publications d'entreprises (Coca Cola, General Electric, General Motos, etc.) et soutenus par la baisse des taux longs. Les résultats d'Alphabet ont un peu déçu les analystes. Les investisseurs, qui espèrent par ailleurs une Fed moins agressive en fin d'année, reprennent goût au risque, tandis que les consommateurs, eux, se montrent moins confiants en octobre, suivant la mesure du Conference Board. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1,07% à 31 836,74 points et le Nasdaq Composite a gagné 2,25% à 11 199,12 points.

General Motors (GM) a progresse de 3,28% à 36,89 dollars après la publication d'un bénéfice par action (BPA) ajusté de 2,25 dollars, contre 1,52 dollar au 30 septembre 2021 et un consensus FactSet de 1,88 dollar au troisième trimestre 2022. L'Ebit ajusté est de 4,28 milliards de dollars, contre 2,92 milliards au troisième trimestre 2021. Les revenus sont en hausse à 41,88 milliards de dollars contre 26,77 milliards un an auparavant. Les analystes tablaient sur 42,09 milliards de dollars pour la période sous revue. Le constructeur reçoit à la fois un satisfecit et des critiques des analystes.

Les chiffres économiques du jour

L'indice S&P Case-Shiller, qui mesure l'évolution des prix de l'immobilier résidentiel dans les vingt principales agglomérations du pays, a augmenté de 13,1% en août. Le consensus tablait sur une hausse de 14,4% après +16% en juillet (chiffre révisé de +16,1%).

L'indice de confiance du consommateur mesuré par le Conference Board ressort en octobre à 102,5 contre un consensus de 106,5 après 107,8 en septembre (révisé de 108).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Coca Cola

Coca Cola, qui a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 10% à 11,1 milliards d'euros au titre du troisième trimestre, a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel en misant sur une demande stable pour ses sodas dont les prix ont augmenté pour compenser l'impact de l'inflation. En avant-Bourse, le titre gagnait 3%. Sur le troisième trimestre, le géant des sodas a vu son BPA comparable augmenter de 7% à 0,69 dollar malgré une marge opérationnelle comparable en recul de 0,5 point à 29,5%.

General Electric

General Electric annonce un chiffre d'affaires de 19,1 milliards de dollars en hausse de 3% au troisième trimestre 2022. Son chiffre d'affaires ajusté est de 18,4 milliards de dollars, en croissance interne de 7%. Dans le même temps, le groupe a annoncé un recul de 19% de son bénéfice trimestriel ajusté à 1,06 milliard de dollars. General Electric a abaissé son objectif annuel de profit en raison de problèmes d'approvisionnement en interne, des pressions inflationnistes et de la faiblesse de ses activités dans le secteur des énergies renouvelables

General Motors

3M

Le groupe industriel 3M a révisé à la baisse ses objectifs annuels en raison de la vigueur du dollar. Au troisième trimestre, il a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 3,86 milliards de dollars contre 1,43 milliard de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 2,69 dollars là où le marché anticipait 2,60 dollars. Les ventes ont reculé de 4% à 8,6 milliards de dollars contre un consensus de 8,7 milliards de dollars.

Warner Bros Discovery

Warner Bros Discovery a annoncé que les coûts liés à l'annulation de plusieurs séries et films, dont "Batgirl", pourraient atteindre 2,5 milliards de dollars (2,53 milliards d'euros). L'unité WarnerMedia d'AT&T Inc et Discovery Inc ont achevé leur fusion en avril pour former Warner Bros Discovery. Le directeur général de la société, David Zaslav, a promis aux investisseurs de réaliser 3 milliards de dollars d'économies après la fusion.