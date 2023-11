Analyse AOF clôture Wall Street - Des indices sans direction claire ; Cisco et Walmart en recul

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Au cours d'une journée riche en statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus élevées que prévu et la production industrielle a été plus faible qu'anticipé en octobre. Les investisseurs s'inquiètent de la dégradation de la conjoncture aux Etats-Unis. Côté valeurs, Cisco et Walmart se sont repliés après avoir communiqué des prévisions décevantes,Le Dow Jones a cédé 0,13% à 34945 points tandis que le Nasdaq a glané 0,07% à 14113 points.

Cisco (-9,83% à 48,04 dollars) a fini en forte baisse au lendemain de l'abaissement de ses objectifs annuels. Le spécialiste des équipements de réseaux a mis en cause un ralentissement des commandes de nouveaux produits au premier trimestre de l'exercice 2024. "De manière assez surprenante, la direction de Cisco n'a pas cité la situation macroéconomique", pour justifier cet avertissement, remarque UBS. Pour l'analyste, la visibilité limitée sur la reprise des commandes devrait peser sur les actions.

Les chiffres économiques du jour

L'indice du marché immobilier américain mesuré par la NAHB (National Association of Home Builders) est ressorti à 34 en novembre alors qu’il était anticipé à 40, après 40 en octobre.

La production industrielle a baissé de 0,6% en octobre alors qu’elle était anticipée en baisse de 0,3% après une hausse de 0,1% en septembre. Le taux d’utilisation des capacités de production s'est élevé à 78,9% en octobre contre 79,5% en septembre. Le marché visait 79,4%.

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à - 5,9 en novembre à comparer avec un consensus de -9 et -9 en octobre.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 231 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 220 000, après 218 000 la semaine précédente

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bristol

Bristol Myers Squibb a annoncé que la FDA (Food and Drug Administration) a approuvé son produit Augtyro (repotrectinib) pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). Ce produit a été acquis par le laboratoire pharmaceutique américain durant l'été 2022 en tant que produit phare de la start-up Turning Point Therapeutics acquise pour 4,1 milliards de dollars. Il concerne les patients porteurs d'une mutation génétique rare, le Ros1.

Cisco

Cisco est attendu en forte baisse à Wall Street après avoir abaissé ses obectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin octobre, de l'exercice fiscal 2024, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a bondi de 36% à 3,6 milliards de dollars, soit 89 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,11 dollar, soit 8 cents de mieux que le consensus FactSet. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 8% à 14,67 milliards de dollars alors que le marché visait 14,63 milliards de dollars.

Eli-Lilly

Eli Lilly envisage de construire une usine de production dans l'ouest de l'Allemagne, annonce Reuters. Le nouveau site serait le premier grand complexe de production du laboratoire pharmaceutique américain en Allemagne. Cette annonce intervient alors que les entreprises du secteur sont de plus en plus sensibles aux pressions politiques visant à les faire fabriquer des médicaments essentiels au plus près des marchés qu'ils desservent. Ces pressions se sont intensifiées depuis que la pandémie de coronavirus a révélé la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Tesla

Le président chinois Xi Jinping a déclaré jeudi au PDG de Tesla, Elon Musk, qu'il soutenait le développement de son entreprise en Chine. C'est ce qu'a déclaré le constructeur américain de véhicules électriques dans un communiqué publié jeudi sur son compte Weibo, après l'entrevue des deux hommes à San Francisco le 15 novembre. Selon le communiqué, Elon Musk a également exprimé sa gratitude et salué le développement rapide du secteur chinois des véhicules à énergies nouvelles.

Wal-Mart

Wal-Mart a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuel pour le deuxième trimestre consécutif. La chaîne américaine de supermarchés prévoit désormais un bénéfice par action pour l'exercice 2024 compris entre 6,40 et 6,48 dollars, contre une prévision précédente de 6,36 à 6,46 dollars. L'entreprise a enregistré un bénéfice ajusté de 1,53 dollar par action au troisième trimestre, contre un consensus à 1,52 dollar.