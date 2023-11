Analyse AOF clôture Wall Street - Des indices en ordre dispersé, le PMI composite stable en novembre

(AOF) - Fermés hier en raison de Thanksgiving et en ce Black Friday, les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé lors de cette séance écourtée. Les volumes sont restés faibles et les prises de risques ont été limitées. Selon S&P Global, le PMI Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,7 en novembre comme en octobre. Mercredi prochain, la deuxième estimation du PIB américain du troisième trimestre sera publiée à 14h30. Le Dow Jones gagne 0,32% à 35 385,95 points et le Nasdaq recule légèrement de 0,20% à 14 237,78 points.

Apple (-0,7% à 189,97 dollars) a affiché la plus forte baisse de l'indice Dow Jones. Dans un marché chinois des smartphones en hausse, les ventes d'iPhone ont reculé de 4% en volume en rythme annuel lors de la fête des célibataires en Chine, qui s'étend du 30 octobre au 12 novembre, selon les données du bureau d'études, Counterpoint Research. Début novembre, la performance du groupe technologique en Chine avait jeté une ombre sur ses résultats du quatrième trimestre. Très surveillées, les ventes en Chine ont reculé de 2,5% à 15,08 milliards de dollars sur cette période.

Les chiffres macroéconomiques

Selon S&P Global, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,7 en novembre comme en octobre. Le PMI des services est ressorti à 50,8 en novembre, en lègère hausse par rapport à octobre: 50,6. Le consensus était de 50,4. Le PMI manufacturier est lui ressorti à 49,4 en novembre contre un consensus de 49,8 après 50 en octobre.

Les valeurs à suivre

Amazon

Le fabricant d'aspirateurs autonomes Irobot s'envole de plus de 30% en avant-Bourse à Wall Street, après que trois sources ont indiqué à Reuters qu'Amazon était sur le point d'obtenir l'approbation inconditionnelle de l'Union européenne pour son rachat. Bruxelles a averti Amazon en juillet que l'opération pourrait réduire la concurrence dans le secteur des aspirateurs robots et renforcer la position dominante de l'entreprise américaine du géant du Net dans le secteur des places de marché en ligne.

Apple

Les ventes d'iPhone ont reculé de 4% en volume en rythme annuel lors de la fête des célibataires en Chine, qui s'étend du 30 octobre au 12 novembre, selon les données du bureau d'études, Counterpoint Research. Dans le même, le marché chinois des smartphones a progressé de 5%, soutenu par les solides performances de ses concurrents locaux, Huawei, Xiaomi et Honor. Ils ont enregistré respectivement des progressions de 66%, 28% et 11%.

XPeng

Le constructeur chinois de véhicules électriques XPeng est attendu en forte hausse en pré-marché à Wall Street après que son concurrent allemand Volkswagen a annoncé le développement d'une nouvelle plate-forme en commun pour les véhicules d'entrée de gamme en Chine. Selon Reuters, la nouvelle architecture sera conçue spécifiquement pour répondre aux goûts des consommateurs chinois en ce qui concerne la batterie, l'entraînement électrique et le moteur électrique.