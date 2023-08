Analyse AOF clôture Wall Street - Des indices américains dans le vert après l'intervention de Powell

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le vert après le discours de Jerome Powell au symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. Le président de la Fed a déclaré que pour " ramener durablement l'inflation à 2%, il faudra sans doute une période de croissance économique inférieure à la tendance et un certain assouplissement des conditions du marché du travail ". Gap a progressé au lendemain de ses résultats trimestriels mitigés. Le Dow Jones a avancé de 0,73% à 34 346,90 points et le Nasdaq a gagné 0,94% à 13 590,65 points.

Gap gagne 7,23% à 10,23 dollars au lendemain de la présentation de résultats trimestriels mitigés. Le distributeur de vêtements est confronté à un environnement économique difficile et à la forte concurrence des acteurs en ligne, comme le chinois Shein qui propose des produits très bon marché. " Nous constatons que les marques qui séduisent nos clients sont TJ Maxx, Amazon et Shein. Nous constatons que ces entreprises gagnent des parts de marché ", a expliqué la Katrina O'Connell, la directrice financière lors de la conférence avec les analystes.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan est ressorti à 69,5 en août après 71,6 en juillet. Le consensus visé était de 71,2.

Lors de nos prochaines réunions de politique monétaire, " nous procéderons avec prudence lorsque nous déciderons de poursuivre le resserrement ou, au contraire, de maintenir le taux directeur constant et d'attendre de nouvelles données " a déclaré Jerome Powell lors de son intervention au symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. Il a également souligné que pour " ramener durablement l'inflation à 2 %, il faudra sans doute une période de croissance économique inférieure à la tendance et un certain assouplissement des conditions du marché du travail ".

Les valeurs à suivre

Le distributeur de vêtements Gap a dévoilé des résultats trimestriels mitigés. Au deuxième trimestre, le groupe a fait état d'un bénéfice net de 117 millions de dollars, soit 32 cents par action, contre une perte nette de 49 millions de dollars et -13 cents un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 34 cents, bien supérieur au consensus de 9 cents. Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 8% à 3,55 milliards de dollars alors que le marché ciblait 3,58 milliards de dollars.

Intuit

Intuit a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin mai, l'éditeur de logiciels de conseil fiscal a enregistré un profit net de 89 millions de dollars, soit 32 cents par action, à comparer avec une perte de 56 millions de dollars représentant - 20 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il a dégagé un bénéfice par action de 1,65 dollar, à comparer au consensus de 1,46 dollar. Le chiffre d'affaires d'Intuit a, lui, augmenté de 12% à 2,71 milliards de dollars alors que le marché visait 2,65 milliards de dollars.

Marvell Technology

Marvell Technology a présenté une performance légèrement supérieure aux attentes. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, de l'exercice 2024, le fabricant de puces a accusé une perte nette de 207,5 millions de dollars, ou 24 cents par action, contre une perte de 88,2 millions, ou 13 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 33 cents, contre un consensus de 32 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 12% à 1,34 milliard de dollars, ressortant au dessus des attentes du marché de 1,33 milliard de dollars.

Merck

Merck et son partenaire Eisai ont annoncé ce vendredi leur décision de mettre fin à une étude de phase avancée testant une thérapie expérimentale combinée pour un cancer de la tête et du cou, après qu'une analyse intermédiaire a montré qu'elle n'avait pas réussi à prolonger la vie des patients. La thérapie combine le Keytruda, médicament phare de Merck, avec le Lenvima d'Eisai : elle n'a pas montré d'amélioration significative de la survie globale, qui était l'un des trois principaux objectifs de l'étude.

Nordstrom

Pour le deuxième trimestre clos le 29 juillet 2023, les ventes nettes de Nordstrom ont diminué de 8,3% à 3,66 milliards de dollars contre une diminution de 11,6 % au premier trimestre. La réduction progressive des activités au Canada a eu un impact négatif de 275 points de base sur les ventes nettes totales de la société. L'EBIT s'est élevé à 192 millions de dollars sur ce deuxième trimestre contre 202 millions de dollars il y a un à la même période. La chaîne de magasins affiche un bénéfice par action de 0,84 dollar, contre 0,77 dollar il y a un an.

Ulta Beauty

Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires net d'Ulta Beauty a augmenté de 10,1% pour atteindre 2,5 milliards de dollars, contre 2,3 milliards de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2022. La hausse des ventes est due principalement à l'augmentation du chiffre d'affaires comparable, à l'excellente performance des nouveaux magasins et à la croissance des autres revenus. L'entreprise américaine spécialisée dans la distribution de produits de beauté affiche un bénéfice net qui est passé de 295,7 millions de dollars à 300,1 millions de dollars.