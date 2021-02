Analyse AOF clôture Wall Street - Début de semaine solide sur les marchés

(AOF) - Les marchés américains ont prolongé leur hausse après avoir bouclé leur meilleure semaine depuis novembre dernier. L'optimisme des investisseurs est alimenté par la perspective du vaste plan de relance de Joe Biden. Dimanche, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les États-Unis pourraient retrouver le plein emploi d'ici 2022 - soit deux à trois ans plus tôt que prévu grâce à ce plan. Au chapitre des valeurs, Tesla a fait la une avec son investissement de 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin. Le Dow Jones a gagné 0,76% à 31 385,76 pts. Le Nasdaq a grimpé de 0,95% à 13 988 pts.

Le titre Tesla s'est une nouvelle fois illustré avec un gain de 1,31% à 863,42 dollars. Le célèbre constructeur de véhicules électriques a fait sensation lundi en indiquant avoir investi pour 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Dans un document transmis au gendarme boursier américain (SEC), la firme d'Elon Musk explique que cette opération s'inscrit dans le cadre d'une mise à jour de sa politique d'investissement visant à lui donner plus de souplesse pour diversifier davantage et maximiser les rendements de ses liquidités.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur n'est attendu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

APPLE

Hyundai et Kia, dont la combinaison forme le cinquième plus grand constructeur automobile mondial en termes de ventes, ont déclaré qu'ils "ne sont pas en pourparlers avec Apple pour le développement d'un véhicule autonome". Le groupe sud coréen Hyundai a indiqué avoir " reçu des demandes de plusieurs entreprises pour développer conjointement un véhicule électrique autonome, mais elles n'en étaient qu'à leurs débuts et rien n'a été finalisé".

EXXON/CHEVRON

Les valeurs du secteur pétrolier pourraient débuter la semaine sur une note favorable dans le sillage des cours du brut. A une heure de la cloche à Wall Street, le prix du baril de WTI gagne 1,25% à 57,56 dollars, soit son plus haut niveau depuis la fin janvier 2020. Le cours du baril de Brent progresse de son côté de 1,33% à 60,13 dollars, également un plus haut depuis plus d'un an. L'or noir est soutenu par la perspective d'une accélération de la demande grâce au plan de relance américain. Les investisseurs espèrent également un retour à la normal de l'économie avec les vaccins.

HASBRO

Le fabricant de jouets, Hasbro, est attendu dans le vert à Wall Street en raison de résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré une progression de 10% de son bénéfice net à 105,2 millions de dollars, soit 76 cents par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,27 dollars, soit 13 cents de plus que le consensus FactSet. Les revenus ont progressé de 4% à 1,72 milliard de dollars alors que Wall Street visait 1,69 milliard de dollars.

TESLA

Dans un document réglementaire transmis au gendarme boursier américain (SEC), Tesla indique avoir investi pour 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Le constructeur de véhicules électriques ajoute qu'il prévoit d'accepter cette cryptodevise comme moyen de paiement dans un futur proche « sous réserve des lois applicables ». Vers 14h20, le Bitcoin bondit de presque 11% à 42 682 dollars l'unité.

WYNN RESORTS

Le titre Wynn Resorts devrait ouvrir en net repli ce lundi sur la place de New York. Le géant américain des casinos a annoncé le lancement d'une augmentation de capital via l'émission de 5,5 millions de titres. Sur la base du cours de clôture de vendredi soir, l'opération pourrait avoisiner les 640 millions de dollars. Le produit sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.