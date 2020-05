Analyse AOF clôture Wall Street - Dans le vert malgré l'emploi

(AOF) - Wall Street a clôturé dans le vert vendredi. Les investisseurs ont relégué au second plan les pires chiffres de l'emploi depuis la Seconde Guerre Mondiale, ceux-ci étant finalement moins pire que prévu. La satisfaction est venue avant tout des relations sino-américaines, alors que Robert Lighthizer et Steven Mnuchin se sont entretenus par téléphone avec le vice Premier Ministre chinois Liu He, s'engageant à mettre en œuvre la première phase de l'accord commercial malgré les doutes de Donald Trump. Le Dow Jones a gagné 1,91% à 24 331,31 pts, le Nasdaq, 1,58% à 9 121,32 pts.

Dropbox a cédé 0,05% à 21,88 dollars ce vendredi à Wall Street, après +7,59% jeudi suite à la publication de son premier bénéficie trimestriel. Jeudi soir, la société de partage de fichiers a présenté un résultat net de 39,3 millions de dollars au premier trimestre 2020, soit 9 centimes par action, contre une perte de 7,7 millions, ou 2 centimes par action, à la même période en 2019. Le chiffre d'affaires est lui aussi en hausse à 455 millions de dollars (+18%). Le consensus FactSet attendait un bénéfice par action de 14 centimes et un chiffre d'affaires de 446 millions de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Le secteur non-agricole américain a détruit 20,5 millions d'emplois au mois d'avril. C'est moins qu'attendu par le consensus de 22 millions. Au mois de mars, le secteur en avait détruit 870 000, chiffre révisé à la hausse. Le secteur manufacturier a, lui, détruit 1,33 millions d'emplois (consensus à -2,5 millions; mois précédent à -34 000), et le secteur public 980 000 (mois précédent révisé à la hausse à -28 000).

Le taux de chômage aux Etats-Unis s'est établi à 14,7% au mois d'avril. C'est plus de 10 oints de pourcentage supérieur au mois de mars, mais le consensus tablait sur 16%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

DROPBOX

MOTOROLA

Motorola a publié un bénéfice de 197 millions de dollars au premier trimestre 2020, soit 1,12 dollar par action, contre 151 millions de dollars (soit 86 cents par action) à la même période l'année passé. Ajusté pour les éléments ponctuels, la société a déclaré un bénéfice de 1,49 dollar par action. Les ventes sont restées stables à 1,7 milliard de dollars. Le consensus FactSet tablait sur un bénéfice ajusté de 1,27 dollar par action et des ventes de 1,66 milliard de dollars.

NEWS CORP

La société de médias News Corp a enregistré une perte de 730 millions de dollars au premier trimestre 2020, contre un bénéfice de 10 millions de dollars l'année dernière à la même époque. Ceci en raison des charges de dépréciation et de restructuration de 1,13 milliard de dollars, principalement liées à son service de télévision payante en Australie Foxtel et à la vente de la société de marketing News America Marketing. L'EBITDA a, lui, reculé de 2% à 242 millions de dollars.

UBER

Uber a publié une perte de 2,94 milliards de dollars au premier trimestre 2020, soit 1,70 dollar par action, contre une perte de 1,01 milliard de dollars à la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires a augmenté de 14%, passant de 3,1 milliards de dollars au premier trimestre 2019 à 3,54 milliards de dollars sur les trois premiers mois de 2020. Le consensus FactSet s'attendait à une perte de 84 centimes par actions et d'un chiffre d'affaires de 3,55 milliards de dollars.