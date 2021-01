Analyse AOF clôture Wall Street - Dans le vert en attendant la Géorgie

(AOF) - Après le lourd décrochage de la veille, Wall Street est reparti à la hausse mardi dans l'attente des résultats du second tour des élections sénatoriales en Géorgie. L'issue du scrutin jouera en effet sur la capacité de Joe Biden à faire passer ses réformes au Congrès. En parallèle, l'évolution de la crise du Covid-19 préoccupe toujours les investisseurs. Côté statistiques, l'ISM manufacturier de décembre s'est révélé meilleur que prévu. Le Dow Jones a gagné 0,55% à 30 391,60 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,95% à 12 818,96 points.

Bonne nouvelle pour China Telecom (+8,83%), China Mobile (+9,27%) et China Unicom (+11,82%). L'opérateur boursier New York Stock Exchange (Nyse) a décidé, de manière inattendue, de ne plus retirer de la cote ces trois opérateurs télécoms chinois, qui avaient été pris pour cible par l'administration Trump. La sanction devait s'appliquer initialement d'ici le 11 janvier. Nyse est revenu sur sa décision "à la lumière de nouvelles consultations avec les autorités réglementaires compétentes". Ce revirement intervient peu avant la prise de fonction du nouveau président américain, Joe Biden.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice ISM manufacturier de décembre 2020 est ressorti à 60,7, après 57,5 en novembre. Le consensus Reuters tablait sur 56,6 pour décembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

MODERNA

Israël a donné son feu vert à l'utilisation du vaccin contre le coronavirus développé par Moderna. Le pays est ainsi le premier pays hors d'Amérique du Nord à donner son autorisation.

MONDELEZ INTERNATIONAL

Mondelez International a confirmé avoir réalisé le rachat de Hu Master Holdings, un fabricant de barres au chocolat "healthy". Le groupe agroalimentaire américain avait déjà pris une participation minoritaire en avril 2019. Les termes de la transaction n'ont pas été dévoilés. Selon le Wall Street Journal, qui avait rapporté l'imminence de l'opération lundi soir, la transaction valoriserait Hu Master à environ 340 millions de dollars.

QUALCOMM

Qualcomm a annoncé que son Conseil d'administration a choisi à l'unanimité Cristiano Amon pour succéder à Steve Mollenkopf au poste de Directeur général, à compter du 30 juin 2021. Mollenkopf a informé le Conseil d'administration de sa décision de prendre sa retraite en tant que PDG après 26 ans passés au sein de la société. Cristiano Amon, qui travaille chez le spécialiste des puces pour smartphones depuis 1995, est actuellement Président de la société. Steve Mollenkopf continuera à travailler pour la société en tant que conseiller stratégique pendant un certain temps.