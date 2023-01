Analyse AOF clôture Wall Street - Dans le vert après les minutes de la Fed

(AOF) - Les marchés américains ont fini dans le vert au terme d'une séance volatile après la publication des minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Selon ce document, les membres de la Fed craignent que l'optimisme sur les marchés complique leur lutte contre l'inflation en améliorant les conditions financières. Par ailleurs, ils ne prévoient pas de baisse des taux en 2023. L'indice Dow Jones a clôturé en hausse de 0,40% à 33 269,77 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,69% à 10 458,76 points.

Salesforce s'est adjugé 3,57% à 139,59 euros à la Bourse new-yorkaise. L'éditeur de logiciels américains a indiqué ce mercredi son intention de supprimer environ 10% de ses effectifs dans le monde et de fermer certains de ses bureaux dans le cadre d'un plan de restructuration. Salesforce comptait 73 541 employés fin janvier 2022. Cette annonce intervient moins de trois semaines après la mise en garde d'Accenture sur le ralentissement de ses activités de conseil tandis que Meta ou Amazon avaient également pris des mesures l'an dernier pour se préparer à un net ralentissement de l'économie.

Les chiffres économiques du jour

L'indice ISM manufacturier américain est ressorti à 48,4 en décembre alors qu'il était attendu à 48,3 après 49 le mois précédent.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 10,458 millions d'ouvertures de postes en novembre, le consensus étant de 10,000 millions selon FactSet. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 10,334 millions (révisé à 10,512).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Chevron

Chevron U.S.A. Inc, une filiale de Chevron Corporation, a conclu hier l'acquisition annoncée précédemment de la pleine propriété de Beyond6, LLC et de son réseau national de stations de gaz naturel comprimé auprès de Mercuria Energy Trading et du fondateur de Beyond6, Andrew West. En novembre dernier, la compagnie pétrolière des États-Unis avait annoncé cette acquisition. Le groupe renforce son activité de produits traditionnels par de nouvelles offres qui aident les clients à soutenir un avenir plus sobre en carbone, et le gaz naturel renouvelable est un élément essentiel de son portefeuille.

Salesforce

Salesforce, dont le titre progressait de 2% en avant-Bourse, a fait savoir ce mercredi son intention de supprimer environ 10% de ses effectifs dans le monde et de fermer certains de ses bureaux dans le cadre d'un plan de restructuration. Salesforce comptait 73 541 employés fin janvier 2022. Cette annonce intervient moins de trois semaines après la mise en garde d'Accenture sur le ralentissement de ses activités de conseil tandis que Meta ou Amazon avaient également pris des mesures l'an dernier pour se préparer à un net ralentissement de l'économie.