Analyse AOF clôture Wall Street - Dans le rouge après l'inflation

(AOF) - Wall Street a terminé en repli après l’annonce d’une inflation au plus haut depuis 41 ans. En juin, les prix ont flambé sur un an de 9,1% après +8,6% en mai, soutenus notamment par l’envolée des cours du gaz. Il s’agit d’une très mauvaise nouvelle pour les marchés qui tablent désormais sur une hausse significative, de 75 points de base, des taux de la Fed. Signe de cette résignation, l'euro est passé brièvement sous la parité face au dollar. Le Dow Jones a perdu 0,67% à 30 772,79 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,15% à 11 247,58 points.

Twitter n'a pas l'intention de s'en laisser compter dans son bras de fer judiciaire avec Elon Musk. En Bourse, l'action du réseau social a a gagné près de 8% à 36,735 dollars quelques heures après le dépôt d'une plainte contre le fondateur de Tesla auprès d'un tribunal du Delaware. Cette progression intervient alors que la société d'investissement spécialisée dans la vente à découvert Hindenburg Research a révélé détenir une position acheteuse " significative " sur Twitter. " La plainte de Twitter constitue une menace crédible pour l'empire de Musk ", juge-t-elle.

Les chiffres économiques du jour

L’inflation est ressortie à 1,3% en juin aux Etats-Unis, comparé à mai. Le marché anticipait seulement 1,1% après +1% en mai. Elle a atteint 9,1% en rythme annuel, alors qu'elle était anticipée à 8,8%. Hors les éléments volatils que sont l’énergie et l’alimentation, les prix ont augmenté de 0,7% en juin alors qu’ils étaient attendus à 0,6%, comme en mai.

Aux Etats-Unis, les stocks de brut ont grimpé la semaine dernière de 3,254 millions de barils. Les économistes tablaient sur une baisse de 0,154 million de barils après +8,235 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence ont augmenté de 5,825 millions contre un consensus de -0,357 million après -2,497 millions la semaine précédente. Les stocks de produits distillés ont progressé de 2,668 millions contre un consensus de +1,591 million après -1,266 million la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Alphabet va ralentir les embauches pour le reste de l'année, a indiqué le directeur général Sundar Pichai dans un mémo envoyé aux employés et obtenu par le Wall Street Journal. La firme Internet a embauché environ 10 000 nouveaux employés au cours du deuxième trimestre et en a engagé d'autres, qui commenceront ce trimestre, a-t-il ajouté.

Delta Airlines

Delta Airlines a publié ce jour ses résultats trimestriels. Les recettes d'exploitation s'élèvent à 12,3 milliards de dollars, soit 99% des résultats enregistrés au trimestre de juin 2019, la capacité de service de la flotte ayant été rétablie à hauteur de 82%. Le résultat d'exploitation est de 1,4 milliard de dollars pour une marge d'exploitation de 11,7 %, le premier trimestre de marge à deux chiffres depuis 2019.

Twitter

Quelques jours après la décision d'Elon Musk de renoncer à racheter Twitter, ce dernier a porté plainte contre le fondateur de Tesla auprès d'un tribunal du Delaware. Et c'est peu dire que le réseau social n'a pas mâché ses mots. " Musk refuse d'honorer ses obligations à l'égard de Twitter et de ses actionnaires parce que l'accord qu'il a signé ne sert plus ses intérêts personnels " lit-on dans le document.