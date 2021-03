Analyse AOF clôture Wall Street - Bon début de semaine

(AOF) - Les marchés américains ont bien débuté la semaine, soutenus par la perspective du retour à la normal d'ici le début de l'été promis par Joe Biden. Les valeurs technologiques et de croissance, pénalisées ces dernières semaines par la remontée des taux longs, ont profité du repli du rendement du bon du Trésor américain à 10 ans. Il a terminé la journée à 1,598% après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis 13 mois à 1,639%. Enfin, les actions ont bénéficié du net rebond de l'indice Empire State. Le Dow Jones a gagné 0,53% à 32 953,46 points. Le Nasdaq a gagné 1,05% à 13 459,71 points.

L'action Extended Stay America a bondi de 13,40% à 19,21 dollars, galvanisée par son rachat par les fonds de private equity Blackstone et Starwood Capital. Ces derniers ont mis sur la table environ 6 milliards de dollars pour s'emparer du groupe hôtelier spécialise dans les séjours de longue durée. Ils détiendront le groupe à parité. Dans le détail, ils proposent 19,50 dollars par action, soit une prime de 15,1% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Les chiffres économiques du jour

L'indice manufacturier Empire State, qui mesure le niveau de l'activité manufacturière dans la région de New York, a continué à grimper en mars et s'établit à 17,4. C'est bien plus que ce qu'attendait le marché (14,5), après 12,1 en janvier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BLACKSTONE

Extended Stay America, groupe hôtelier spécialise dans les séjours de longue durée, a annoncé son rachat à parité par les fonds private equity Blackstone et Starwood Capital, pour environ 6 milliards de dollars. Dans le détail, ils proposent 19,50 dollars par action, soit une prime de 15,1% par rapport au cours de clôture de vendredi.

ELI LILLY

Eli Lilly a publié ce week-end une étude sur les résultats de l'étude de phase 2 portant sur l'efficacité de son traitement contre la maladie d'Alzheimer, le donanemab. Si ceux-ci s'avèrent prometteurs, le donanemab ralentissant de façon constante le déclin cognitif et fonctionnel, avec des fourchettes de 20 à 40 % pour tous les critères d'évaluation secondaires, ils n'ont pas impressionné les analystes qui s'attendaient à mieux.

GENMARK

Roche a racheté l'américain Genmark Diagnostics pour 1,8 milliard de dollars, en numéraire. Le groupe suisse a proposé 24,05 dollars par action, soit une prime de 43% par rapport au cours du 10 février avant rumeurs de rachat. Roche a valorisé sa cible à 9,4 fois son chiffre d'affaires attendu en 2021. Roche se renforce sur le segment du diagnostic syndromique qui a fortement bénéficié de la crise sanitaire.

SOUTHWEST AIRLINES

Même si le contexte reste difficile, en raison de la crise du Covid-19, il y a du mieux pour Southwest Airlines qui a relevé ses prévisions pour le mois de mars 2021. La compagnie aérienne américaine anticipe désormais un repli de ses capacités de 14% sur un an, contre une estimation précédente de -15%. Sur ce même mois, Southwest anticipe désormais une baisse de 15% à 20% de son revenu d'exploitation, contre une précédente fourchette de -20% à -30%.