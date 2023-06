Analyse AOF clôture Wall Street - Belle seconde partie de séance : les valeurs technologiques en tête

(AOF) - Les marchés actions américains ont accru leurs gains en seconde partie de séance, soutenus par des statistiques meilleures qu'attendu. Les commandes de biens durables ont dépassé les attentes en mai tout comme les ventes de logements neufs et l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board. Les taux longs ont progressé. Côté valeurs, Delta Air Lines a été bien orienté tout comme les semi-conducteurs. L'indice Dow Jones s'est adjugé 0,63% à 33 926,74 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,65% à 13 555,67 points.

Walgreens Boots Alliance a chuté de près de 10% à Wall Street à 28,64 dollars après avoir publié des résultats du troisième trimestre inférieurs aux attentes et réduit ses objectifs. La chaîne de pharmacies a abaissé son objectif annuel de bénéfice par action ajusté de 4,45/4,65 dollars à 4,00/4,05 dollars en raison d'une baisse de la demande de tests et de vaccins contre le Covid-19 et de prévisions macroéconomiques plus prudentes. Le bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre est de 1,00 dollar contre 1,07 dollar attendu.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à 109,7 en juin après 102,5 en mai. Il était attendu à 104.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont atteint 763 000 unités en mai en rythme annuel, soit plus que le consensus s'élevant à 675 000. Les ventes du mois d'avril se situaient à 680 000.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a reculé de 1,7% en avril en rythme annuel. C'est au-dessus des attentes des spécialistes qui tablaient sur une baisse de 2,6%. Il avait reculé de 1,1% en mars.

Aux États-Unis, les commandes de biens durables ont augmenté de 1,7% en mai. Les économistes tablaient sur une un repli de 1% après une hausse de 1,2% en avril. Les commandes de biens durables hors défense et aéronautique sont ressorties en hausse de 0,7% en avril après une augmentation de 0,6% le mois précédent. Elles étaient attendues stables.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Delta Airlines

Delta Air Lines est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après qu’elle a déclaré mardi qu'elle prévoyait un bénéfice par action pour l'ensemble de l'année dans le haut de sa fourchette précédente, en raison d'une demande soutenue en matière de voyages. La compagnie aérienne américaine basée à Atlanta a également revu à la hausse ses attentes en matière de flux de trésorerie disponible annuel avant sa journée des investisseurs prévue ce 27 juin. La compagnie a déclaré que la demande de voyages a été robuste, les consommateurs réduisant leurs dépenses en biens pour la financer.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que le groupe pharmaceutique a annoncé des résultats encourageants pour la rétatrutide, son traitement contre l'obésité. Les résultats publiés dans " The New England Journal of Medicine " montrent que la molécule expérimentale a permis une réduction moyenne du poids de 17,5 % à 24 semaines chez des adultes souffrant d'obésité et de surpoids et une réduction de poids moyenne allant jusqu'à 24,2 % à 48 semaines. Lilly poursuivra l'étude de la rétatrutide `dans le cadre du programme clinique de phase 3 Triumph.

KKR

Fabricant de machines industrielles, Circor International a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accepté une proposition de rachat de KKR. Le fonds d'investissement américain a fait modifier son prix pour racheter Circor qui passe de 49 à 51 dollars par action ordinaire en espèces, soit une augmentation de 2 dollars par action. La transaction en espèces sera évaluée à 1,7 milliard de dollars, y compris la prise en charge de la dette. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023.

Manchester United

Manchester United, dont le titre gagnait 2% en pré-Bourse, a relevé ce mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice ajusté, misant sur des revenus commerciaux et des recettes de match élevés, alors que le club de football anglais retrouve la Ligue des champions la saison prochaine. L'écurie sportive a déclaré qu'elle s'attendait à des recettes comprises entre 630 millions de livres (801,6 millions de dollars) et 640 millions de livres, par rapport à sa prévision précédente de 590 millions de livres à 610 millions de livres.

Nvidia

Snowflake et Nvidia s'associent pour fournir aux entreprises de toutes tailles des applications d'IA générative personnalisées en utilisant leurs propres données propriétaires, le tout en toute sécurité dans le Snowflake Data Cloud.

Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir publié des résultats du troisième trimestre inférieurs aux attentes et réduit ses objectifs. La chaîne de pharmacie a abaissé son objectif annuel de bénéfice par action ajusté de 4,45/4,65 dollars à 4,00/4,05 dollars en raison d'une baisse de la demande de tests et de vaccins contre le Covid-19 et de prévisions macroéconomiques plus prudentes. Le bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre est de 1,00 dollar contre 1,07 dollar attendu.

Walgreens Boots Alliance chute de plus de 10% à Wall Street à 28,36 dollars après avoir publié des résultats du troisième trimestre inférieurs aux attentes et réduit ses objectifs. La chaîne de pharmacies a abaissé son objectif annuel de bénéfice par action ajusté de 4,45/4,65 dollars à 4,00/4,05 dollars en raison d'une baisse de la demande de tests et de vaccins contre le Covid-19 et de prévisions macroéconomiques plus prudentes. Le bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre est de 1,00 dollar contre 1,07 dollar attendu.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à 109,7 en juin après 102,5 en mai. Il était attendu à 104.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont atteint 763 000 unités en mai en rythme annuel, soit plus que le consensus s'élevant à 675 000. Les ventes du mois d'avril se situaient à 680 000.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a reculé de 1,7% en avril en rythme annuel. C'est au-dessus des attentes des spécialistes qui tablaient sur une baisse de 2,6%. Il avait reculé de 1,1% en mars.

Aux États-Unis, les commandes de biens durables ont augmenté de 1,7% en mai. Les économistes tablaient sur une un repli de 1% après une hausse de 1,2% en avril. Les commandes de biens durables hors défense et aéronautique sont ressorties en hausse de 0,7% en avril après une augmentation de 0,6% le mois précédent. Elles étaient attendues stables.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Delta Airlines

Delta Air Lines est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après qu’elle a déclaré mardi qu'elle prévoyait un bénéfice par action pour l'ensemble de l'année dans le haut de sa fourchette précédente, en raison d'une demande soutenue en matière de voyages. La compagnie aérienne américaine basée à Atlanta a également revu à la hausse ses attentes en matière de flux de trésorerie disponible annuel avant sa journée des investisseurs prévue ce 27 juin. La compagnie a déclaré que la demande de voyages a été robuste, les consommateurs réduisant leurs dépenses en biens pour la financer.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que le groupe pharmaceutique a annoncé des résultats encourageants pour la rétatrutide, son traitement contre l'obésité. Les résultats publiés dans " The New England Journal of Medicine " montrent que la molécule expérimentale a permis une réduction moyenne du poids de 17,5 % à 24 semaines chez des adultes souffrant d'obésité et de surpoids et une réduction de poids moyenne allant jusqu'à 24,2 % à 48 semaines. Lilly poursuivra l'étude de la rétatrutide `dans le cadre du programme clinique de phase 3 Triumph.

KKR

Fabricant de machines industrielles, Circor International a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accepté une proposition de rachat de KKR. Le fonds d'investissement américain a fait modifier son prix pour racheter Circor qui passe de 49 à 51 dollars par action ordinaire en espèces, soit une augmentation de 2 dollars par action. La transaction en espèces sera évaluée à 1,7 milliard de dollars, y compris la prise en charge de la dette. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023.

Manchester United

Manchester United, dont le titre gagnait 2% en pré-Bourse, a relevé ce mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice ajusté, misant sur des revenus commerciaux et des recettes de match élevés, alors que le club de football anglais retrouve la Ligue des champions la saison prochaine. L'écurie sportive a déclaré qu'elle s'attendait à des recettes comprises entre 630 millions de livres (801,6 millions de dollars) et 640 millions de livres, par rapport à sa prévision précédente de 590 millions de livres à 610 millions de livres.

Nvidia

Snowflake et Nvidia s'associent pour fournir aux entreprises de toutes tailles des applications d'IA générative personnalisées en utilisant leurs propres données propriétaires, le tout en toute sécurité dans le Snowflake Data Cloud.

Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir publié des résultats du troisième trimestre inférieurs aux attentes et réduit ses objectifs. La chaîne de pharmacie a abaissé son objectif annuel de bénéfice par action ajusté de 4,45/4,65 dollars à 4,00/4,05 dollars en raison d'une baisse de la demande de tests et de vaccins contre le Covid-19 et de prévisions macroéconomiques plus prudentes. Le bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre est de 1,00 dollar contre 1,07 dollar attendu.