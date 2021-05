Analyse AOF clôture Wall Street - Baisse dans le calme pour débuter la semaine

(AOF) - Lundi, les marchés américains ont confirmé leur orientation baissière. Après un l'indice manufacturier de la Fed de New York, le NAHB de mai, qui mesure la confiance des constructeurs immobiliers, n'a pas non plus réservé de surprise. Au chapitre des valeurs, ce "merger monday" voit la naissance d'un nouveau géant des médias; Discovery et les médias d'AT&T se rapprochant. L'indice Dow Jones a perdu 0,16% à 34 327,79 points tandis que l'indice Nasdaq Composite a cédé 0,38% à 13 379,05 points.

Discovery (actions de classe C) a gagné 3,09% à 31,69 dollars. Le partenaire du groupe new yorkais, AT&T a cédé, lui, 4,22% à 30,86 dollars. Les deux sociétés ont annoncé plus tôt avoir signé un accord définitif pour fusionner leurs activités de médias, dans le but de créer un nouvel acteur de dimension mondiale dans la vidéo à la demande. L'officialisation de cette union vient ainsi confirmer les rumeurs de presse du week-end.

Les chiffres économiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 24,3 en mai, à comparer avec un consensus Reuters de 24 et 26,3 en avril.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers est ressorti à 83 en mai contre un consensus de 83 et 83 en avril.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AT&T/DISCOVERY

AT&T et Discovery ont annoncé avoir conclu un accord définitif dans le but de fusionner leurs activités de médias respectives, et créer ainsi un groupe de divertissement autonome. Le périmètre fusionné comprend HBO, Warner Bros, Discovery, CNN, DC Comics, ou encore Eurosport. L'objectif affiché est de lancer un nouveau géant de la vidéo à la demande capable de concurrencer Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+. AT&T, qui détient la plateforme HBO Max, recevra 43 milliards de dollars en cash et en obligations et 71% des actions de la nouvelle entité.

BLACKSTONE

Le plus grand groupe de jeux et de divertissement d'Australie Crown Resorts ne s'est pas encore prononcé sur le bien-fondé d'une fusion avec son concurrent, The Star Entertainment Group Limited. Crown fait déjà l'objet d'une offre de rachat du groupe de private equity, Blackstone, que la cible a rejeté aujourd'hui. Pour faciliter l'évaluation du projet de fusion par le management de Crown, ce dernier a demandé à Star de fournir certaines informations afin de lui permettre de mieux comprendre diverses questions préliminaires.

TESLA

Tesla n'a pas vendu ses bitcoins. " Pour clarifier la spéculation, Tesla n'a vendu aucun Bitcoin ", a tweeté ce lundi Elon Musk, le directeur général. Ce tweet intervient après un échange sur son fil Twitter dimanche laissant entendre que le constructeur de véhicules électriques pourrait avoir liquidé sa position. Après avoir connu un dimanche difficile, le Bitcoin reprend plus de 3 % lundi, vers 14h30, à plus de 45 440 dollars l'unité.

UNITED AIRLINES

L'horizon se dégage pour United Airlines. La compagnie aérienne américaine a annoncé qu'elle comptait ajouter plus de 400 vols quotidiens supplémentaires à son programme de juillet 2021 par rapport à juin, alors que la demande repart. Au total, le groupe assure que ses capacités atteindront 80 % de celles observées en juillet 2019 (pré-crise).

v