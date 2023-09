Analyse AOF clôture Wall Street - Attentisme avant la décision de la Fed

(AOF) - Les indices américains ont fini proches de l'équilibre alors que les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Fed mercredi. Une pause est attendue dans la hausse des taux, qui pourraient avoir atteint un pic. En amont de la réunion de la Fed des 19-20 septembre, Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, ne s'attend pas à une hausse des taux : " La Fed est entrée dans la phase la plus mature de son cycle de resserrement monétaire ". Le Dow Jones a gagné 0,02% à 34 624,30 points et le Nasdaq Composite, 0,01% à 13 170,24 points.

L'opérateur télécoms, Singtel, et la société d'investissement, KKR ont conclu un accord définitif en vertu duquel un fonds géré par la seconde prendra une participation de 20% dans l'activité régionale de centres de données du premier pour 1,1 milliard de dollars singapouriens (environ 800 millions de dollars américains). A Wall Street, l'action KKR a progressé de 0,09% à 64,46 dollars. Cet investissement porte la valeur d'entreprise de l'ensemble à 5,5 milliards de dollars singapouriens.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice du marché immobilier américain mesuré par la NAHB (National Association of Home Builders) est ressorti à 45 en septembre alors qu'il était anticipé à 50, après 50 en août où il avait déjà décroché de six points, de manière inattendue. L'indice ressort ainsi au plus bas depuis le mois d'avril.

Les valeurs à suivre

KKR

L'opérateur télécoms, Singtel, et la société d'investissement mondiale KKR ont conclu un accord définitif en vertu duquel un fonds géré par la seconde prendra une participation de 20 % dans l'activité régionale de centres de données du premier pour 1,1 milliard de dollars singapouriens (environ 800 millions de dollars américains). Cet investissement porte la valeur d'entreprise de l'ensemble à 5,5 milliards de dollars singapouriens. KKR aura la possibilité de porter sa participation à 25 % d'ici à 2027, à la valeur convenue au préalable.

HP

WE Connect a annoncé la signature d'un nouveau contrat de distribution avec le leader mondial du PC, HP. Au travers de sa filiale PCA France, la marque HP lui confie désormais la commercialisation en France de son offre produits dédiée aux entreprises et marchés publics : ordinateurs, moniteurs, stations de travail, accessoires et services.

Secteur automobile

La grève des travailleurs de l'automobile (United Auto Workers) contre les trois constructeurs de Detroit entre dans sa quatrième journée ce lundi, alors que les représentants de General Motors Ford et Stellantis devaient reprendre les discussions. Environ 12 700 travailleurs de l'UAW sont en grève dans le cadre d'une action coordonnée visant trois usines d'assemblage aux États-Unis. Les grèves ont interrompu la production dans trois usines du Michigan, de l'Ohio et du Missouri qui fabriquent le Ford Bronco, le Jeep Wrangler et le Chevrolet Colorado.

Tesla

Tesla est attendu en légère baisse alors que selon le " Wall Street Journal " l'Arabie saoudite est en pourparlers avec le constructeur en vue d'implanter une usine de fabrication dans le royaume. Cette annonce intervient quelques heures seulement après que le président turc Tayyip Erdogan a demandé au PDG Elon Musk, de construire une usine de véhicules en Turquie. Elon Musk doit également rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en Californie ce lundi.

