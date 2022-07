Analyse AOF clôture Wall Street - Analyse AOF clôture Wall Street - Les indices américains confirment leurs bonnes dispositions

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé vendredi en forte progression. Les déclarations de plusieurs membres de la Fed en faveur d'une hausse des taux de 75 points de base (et non de 100 points de base) ont rassuré les investisseurs. Les statistiques économiques, en particulier la confiance des ménages en juillet, ont aussi été favorables. L'indice Dow Jones a clôturé sur un gain de 2,15% à 31 288,26 points tandis que l'indice Nasdaq Composite a progressé de 1,79% à 11 452,42 points.

Citigroup a bondi de 13,23% à 49,90 dollars en dépit de résultats contrastés. Le bénéfice net pour le deuxième trimestre 2022 est ressorti à 4,5 milliards de dollars, soit 2,19 dollars par action diluée, pour des revenus de 19,6 milliards de dollars. Ce chiffre est à comparer au bénéfice net de 6,2 milliards de dollars, soit 2,85 dollars par action diluée, pour des revenus de 17,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance du consommateur mesuré par l'Université du Michigan est ressorti en juillet à 51,1 après 50 en juin. Les économistes tablaient sur 49,9.

Aux Etats-Unis, l'indice d'activité de la Fed de New York (Empire State) est ressorti à 11,1 en juillet contre un consensus de -2 après -1,2 en juin.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont progressé sur un mois en juin de 1% contre un consensus de +0,8% après -0,1% en mai (révisé de -0,3%).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BlackRock

Résultats en berne pour BlackRock au deuxième trimestre. Le numéro un mondial de la gestion d'actifs accuse les effets de marchés mondiaux sous tension qui ont érodé le niveau de ses commissions. Sur la période, le bénéfice ajusté est ainsi tombé à 1,12 milliard de dollars, soit 7,36 dollars par action, pour les trois mois clos le 30 juin, contre 1,61 milliard de dollars, soit 10,45 dollars par action, un an plus tôt.

Citigroup

Citigroup a annoncé aujourd'hui un bénéfice net pour le deuxième trimestre 2022 de 4,5 milliards de dollars, soit 2,19 dollars par action diluée, pour des revenus de 19,6 milliards de dollars. Ce chiffre est à comparer au bénéfice net de 6,2 milliards de dollars, soit 2,85 dollars par action diluée, pour des revenus de 17,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. Les revenus ont augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente, avec une croissance du revenu net d'intérêt et du revenu hors intérêt.

Pinterest

L'action de Pinterest est attendu en hausse après un rapport selon lequel l'investisseur activiste Elliott Management Corp. a acquis une participation de plus de 9% dans la société de médias sociaux. Cet investissement pourrait faire d'Elliott le plus grand actionnaire de Pinterest, selon le rapport du Wall Street Journal. Pinterest n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Au milieu d'une vague de départs de cadres, Ben Silbermann a quitté son poste de directeur général en juin et a été remplacé par Bill Ready.

Les chiffres économiques du jour

Les prix à la production aux Etats-Unis ont grimpé de 1,1% sur un mois en juin. Les économistes tablaient sur +0,8% après +0,9% en mai (révisé de +0,8%). Sur un an, ils bondissent de 11,3% contre un consensus de +10,7% après +10,9% en mai (révisé de +10,8%). Les prix "core", ont augmenté en juin sur un mois de 0,4%. Les économistes visaient +0,5% après +0,6% en mai (révisé de +0,5%). Sur un an, ces prix "core" ont augmenté de 8,2% contre un consensus de +8,1% après +8,5% en mai (révisé de +8,3%).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BlackRock

Citigroup

Pinterest

