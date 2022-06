Analyse AOF clôture Wall Street - Actions en baisse, taux en hausse

(AOF) - Wall Street a clôturé en baisse après le net rebond de vendredi. Les investisseurs ont opéré récemment un changement de pied, prévoyant que l’impact récessif des politiques des Banques centrales les forcera finalement à être moins agressive à terme. Or, les deux premières statistiques de la semaine, les commandes de biens durables et les promesses de ventes de logements, ont surpris favorablement, affaiblissant ce scénario plus accommodant. Aussi, les taux longs sont repartis à la hausse. Le Dow Jones a cédé 0,3% à 31 438,26 points et le Nasdaq, 0,72% à 11 524,55 points.

Frontier Group a relevé de deux dollars son offre sur son concurrent Spirit Airlines. La compagnie propose également de payer 2,22 dollars cash par anticipation (241,1 millions de dollars). Elle a aussi augmenté ses frais de rupture à 350 millions de dollars, ce qui correspond à l'indemnité de rupture offerte par JetBlue. Spirit a réitéré sa recommandation unanime aux actionnaires de voter en faveur de l'accord de fusion avec Frontier. Le deal était jusque là 1,9616 action Frontier et 2,13 dollars en cash. A Wall Street, la nouvelle ne convainc pas : Spirit a perdu 7,99% à 22,58 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements ont progressé de 0,7% en mai. Les économistes tablaient sur une baisse de 4%. Cette hausse rompt une série de six mois consécutifs de baisse.

Les commandes de biens durables ont augmenté de 0,7% en mai aux Etats-Unis, contre +0,1% attendu et +0,4% en avril. Elles ont également progressé de 0,7% hors transports. Le consensus Briefing s’élevait à +0,4% après +0,2% en avril, révisé de +0,3%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

McDonald's

McDonald's a annoncé que Ian Borden, actuellement président des activités à l'international, avait été nommé au poste de vice-président exécutif et directeur financier, à compter du 1er septembre. Il remplace Kevin Ozan, qui est promu premier vice-président exécutif, en charge des initiatives stratégiques.

Spirit Airlines/Frontier

