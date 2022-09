Analyse AOF clôture Wall Street - Actions en baisse et taux longs en nette hausse

(AOF) - Les marchés actions américains ont reculé sous la pression de la Fed. Si cette dernière a relevé mercredi ses taux de 75 points de base comme prévu, le caractère agressif des nouvelles projections pour les Fed Funds a désagréablement surpris. Ils sont attendus à 4,625% en 2023. En conséquence, le taux à 10 ans a fortement progressé : +18 points de base à 3,71%. Cette tension sur le marché des taux a en particulier pesé les valeurs technologiques. L'indice Dow Jones a clôturé en retrait de 0,35% à 30 076,68 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 1,37% 11 066,81 points.

Au sein d'un marché américain déprimé, Salesforce a gagné 1,71% à 150,15 dollars, galvanisé par la présentation de ses objectifs à horizon 2026. A l'occasion d'une journée investisseurs, le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance a confirmé cibler une croissance annuelle moyenne interne des revenus d'environ 17%, soit 50 milliards d'euros sur l'exercice 2026. Ils s'élevaient à 22,5 milliards de dollars en 2022. Salesforce précise que les changes auront désormais un impact négatif de 2 milliards sur son chiffres d'affaires.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, 213 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées. Les économistes tablaient sur 218 000 après 208 000 (révisé de 213 000) la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancé pour le mois d'août a reculé de 0,3% contre - 0,5% (corrigé de -0,4%) en juillet. Les analystes tablaient sur - 0,1%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Accenture

Accenture a dévoilé des résultats plus élevés qu'anticipé au quatrième trimestre, clos fin août, mais des prévisions décevantes. Le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 1,66 milliard de dollars, soit 2,60 dollars par action, à comparer avec 1,42 milliard de dollars, soit 2,20 dollars par action, un an plus tôt. Le marché anticipait 2,57 dollars par action. Le chiffre d'affaires a bondi de 15% à 15,42 milliards de dollars, alors que les analystes visaient 15,41 milliards.

Salesforce

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance Salesforce est attendu en hausse à Wall Street, après avoir dévoilé ses objectifs à horizon 2026 lors d'une journée investisseurs. Il cible une croissance annuelle moyenne des revenus d'environ 17%, soit 50 milliards d'euros sur l'exercice 2026. Ils s'élevaient à 22,5 milliards de dollars en 2022. La marge opérationnelle ajustée est, elle, attendue à au moins 25% contre 18,7% en 2022. Salesforce a aussi dévoilé un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars.

Target

Le discounter américain Target a annoncé prévoir l'embauche d'un maximum de 100 000 saisonniers pour la période des fêtes de fin d'année et vouloir avancer le lancement de ses offres promotionnelles dès la première semaine d'octobre dans un contexte de ralentissement économique. Le groupe prépare le plus grand événement Target Deal Days jamais organisé - avec des centaines de milliers d'offres "exceptionnelles" du 6 au 8 octobre.

United Airlines

La compagnie aérienne américaine United Airlines devrait reprendre ses vols à destination de Cuba, ceux-ci étant suspendus depuis mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Elle a déclaré ce jour qu'elle y travaillait. Le titre progresse dans les échanges d'avant-bourse de 0,61% à 36,34 dollars, après avoir clôturé hier à 36,12 dollars.La compagnie aérienne américaine basée à Chicago a déclaré qu'elle travaillait depuis des mois à relancer le service mais qu'elle se heurtait à quelques obstacles.