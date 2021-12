Analyse AOF clôture France/Europe - Wall Street envoie les marchés européens dans le rouge information fournie par AOF • 13/12/2021 à 17:53



(AOF) - Après une première partie de séance dans le vert, les bourses européennes ont terminé en baisse lundi, dans le sillage de l'ouverture à Wall Street. En l'absence de statistiques et de résultats d'entreprises, et à l'approche de la période creuse des Fêtes, les investisseurs attendent avec impatience les décisions des banques centrales, mais redoutent une accélération du "tapering". La Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon statueront cette semaine. En attendant, le CAC 40 a cédé 0,7% à 6 942,91 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,42% à 4 181,35 points.



Si la condamnation d'UBS (-0,42% à 16,40 francs suisses) a été confirmée par la cour d'appel de Paris, les observateurs ont été surpris par la forte réduction des pénalités, qui lui ont été infligées. La banque suisse devrait ainsi verser un total de 1,8 milliard d'euros. Elle avait été reconnue coupable en février 2019 de blanchiment aggravé de fraude fiscale et de démarchage illégal en France par le tribunal correctionnel de Paris. UBS avait été condamnée initialement à payer une amende record de 4,5 milliards d'euros, rappelant les sanctions infligées par la justice américaine aux établissements du vieux continent.



Carrefour s'est hissé au sommet du CAC 40 lundi, avec un gain de 2,47% à 15,97 euros, après des rumeurs de presse selon lesquelles la fusion avec Auchan ne serait pas totalement enterrée. Selon le site de BFM Business, les familles Moulin, premier actionnaire de Carrefour à hauteur de 11%, et Mulliez, propriétaire d'Auchan, seraient en effet toujours en contact et chercheraient de nouvelles solutions pour qu'un rapprochement entre les deux géants de la distribution satisfasse financièrement le numéro 2 mondial du secteur.



Le remboursement a débuté. Air France-KLM (-3,35% à 3,814 euros) a annoncé lundi avoir remboursé 500 millions d'euros de l'encours de 4 milliards d'euros du prêt garanti par l'Etat français (PGE) qui lui avait été consenti au printemps 2020 pour traverser la crise du Covid. Cette opération intervient dans un contexte caractérisé par les " premiers signes de reprise du trafic aérien mondial " et un " meilleur accès aux marchés de capitaux ", explique le transporteur aérien franco-néerlandais.





Les chiffres macroéconomiques du jour



Aucune statistique n'était attendue aujourd'hui.



Vers midi, l'euro cède 0,43% à 1,1269 dollar.