Analyse AOF clôture France/Europe - Une semaine chaotique qui s'achève sur une bonne note

La consommation des ménages a reculé de 1% en février aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus Briefing de -0,6% et +3,4% en janvier, chiffre révisé de +2,4%.

L'indice des prix , PCE core, c'est-à-dire hors énergie et alimentaire, a augmenté de 0,1% en février +0,2% en janvier, chiffre révisé de +0,3%. Le consensus Briefing est de +0,1%. Il s'agit de la mesure d'inflation préférée de la Fed.

La dernière estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan pour mars est ressortie à 84,9, à comparer avec un consensus de 83,6 et 83 en février.

En Allemagne , l'indice Ifo du climat des affaires au mois de mars est ressorti à 96,6, alors qu'il était attendu à 93,2. Cela marque un certain rebond par rapport à février, alors qu'il s'était établi à 92,7 (révisé de 92,4).

Rexel a trébuché aujourd'hui à la bourse de Paris, perdant 1,33%, à 16,67 euros. Le fabricant d'équipements électriques s'est même classé un temps à la fois dernier du SBF 120 et du marché SRD. Les investisseurs ont donc manifestement accueilli avec froideur la nomination du futur directeur général du groupe, en la personne de Guillaume Texier. Celui-ci succèdera ainsi à Patrick Berard à compter du 1er septembre 2021, après plus de 15 ans à des postes de direction chez Saint- Gobain.

(AOF) - Les Bourses européennes ont retrouvé des couleurs en ce vendredi, après une semaine chaotique. Les investisseurs ont en effet retrouvé l'espoir hier, après les annonces de Joe Biden sur les campagnes de vaccination, de la Fed sur les dividendes des banques et sur les bons chiffres hebdomadaires du chômage. Aujourd'hui, d'autres statistiques encourageantes sont également venues d'Allemagne et de France, même si la consommation des ménages américains a déçu. Le CAC 40 a ainsi clôturé sur un gain de 0,61% à 5 988,81 points, pendant que l'Euro Stoxx 50 s'adjugeait 0,88% à 3 866,44 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.