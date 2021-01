Analyse AOF clôture France/Europe - Une séance teintée d'inquiétudes

(AOF) - Les marchés européens ont sèchement reculé dans le sillage de Wall Street. Les investisseurs s'inquiètent de l'évolution de la crise sanitaire. En Europe, tous les voyants sont au rouge. Le nombre de contaminés s'accélère et par conséquent, les hôpitaux se remplissent dangereusement. Résultat, les gouvernements prennent ou s'apprêtent à prendre de nouvelles mesures de restriction, quitte à fragiliser une économie européenne plus que chancelante. Par ailleurs, la prudence est de mise en attendant la Fed. Le CAC 40 a cédé 1,16% à 5 460 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a perdu 1,4% à 3 534 pts.

AstraZeneca a perdu 2,23% à 7 773,5 pence à Londres, pénalisé par une polémique sur la livraison de ses vaccins en Europe. Alors que son vaccin n'est toujours pas homologué par l'Agence européenne du médicament, le laboratoire britannico-suédois a prévenu qu'il ne pourrait livrer au Vieux Continent que 40% des doses commandées en février et en mars, soit 30 millions contre 80 millions initialement prévu. De quoi susciter la colère des gouvernements qui voient leurs campagnes de vaccination mises à mal au moment même où la pandémie s'aggrave.

LVMH (-0,31% à 506,4 euros) a surperformé. Le numéro un mondial du luxe a dévoilé des résultats annuels supérieurs aux attentes grâce à un dernier trimestre plus robuste que prévu malgré la pandémie. Au quatrième trimestre, la principale branche du groupe, Mode & Maroquinerie, a profité à plein de la forte reprise de la demande en Chine et, à un degré moindre, aux Etats-Unis. Grâce à sa marque phare, Louis Vuitton, les ventes de la branche ont bondi de 18% en organique alors que le consensus tablait sur +11%.

EDF a cédé 2,79% à 10,45 euros, pénalisé par l'annonce du retard du projet Hinkley Point C au Royaume-Uni en raison de la crise sanitaire. Le début de production d'électricité par l'Unité 1 de cette centrale est à présent prévu en juin 2026 au lieu de fin 2025 comme annoncé initialement en 2016. Les coûts à terminaison du projet sont désormais estimés entre 22 et 23 milliards de livres sterling 2015, contre une fourchette comprise entre 21,5 et 22,5 milliards de livres sterling 2015 annoncée en septembre 2019.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En janvier 2021 en France, la confiance des ménages dans la situation économique se replie, après avoir fortement rebondi en décembre 2020. À 92, l'indice qui la synthétise perd trois points et demeure sous sa moyenne de longue période.

Les commandes biens durables aux Etats-Unis ont augmenté de 0,2% en décembre sur un mois, soit moins que ce qui était attendu par le marché (+0,9%). En novembre, elles avaient augmenté de 1,2% (chiffre révisé de +0,9%). Hors transports, elles ont affiché une hausse de 0,7% (consensus à +0,5% et mois de novembre à +0,8%) et, hors défense, une progression de 0,5% (mois de novembre à +1,2%).

Les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont chuté de 9,91 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 22 janvier 2021, soit son plus fort repli depuis l'été dernier, alors que le consensus du marché attendait une hausse de 430 000 barils. La semaine précédente, les stocks avaient augmenté de 4,351 millions de barils.

Le marché attend avec intérêt à 20h la décision de politique monétaire de la Fed.

Vers 17h40, l'euro recule de 0,69% à 1,2077 dollar.