Analyse AOF clôture France/Europe - Une séance qui finit bien

(AOF) - Les marchés européens ont terminée dans le vert une séance longtemps poussive en raison des craintes sur l'avancée du variant Delta et d'un resserrement prochain de la politique monétaire de la Fed. Sur ce dernier point, les données de l'inflation, qui seront publiées demain, permettront aux investisseurs de se faire une idée un peu plus précise des intentions de la banque centrale américaine. Ils suivront aussi le vote du Sénat, ce soir, sur le plan de rénovation des infrastructures. A la clôture, le CAC 40 a gagné 0,10% à 6 820,21 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,29% à 4 189,29 points.

Dufry cède un petit 0,2% aujourd'hui à Zurich, à 47,47 francs suisses par action. L'exploitant de magasins détaxés dans les aéroports a publié ce matin ses résultats au premier semestre 2021 qui sont, sans surprise, toujours très affectés par la pandémie et les restrictions de voyage. Malgré cela, le groupe bâlois a réussi à diminuer ses pertes, celles-ci passant de 903,2 millions de francs au premier semestre 2020 à 499,2 millions au semestre dernier. Des pertes sensiblement moindres qu'attendu, même s'il n'existe pas de consensus réellement diffusé, observe Invest Securties.

Valneva accuse la plus forte baisse du SBF 120, avec une chute de 9,49% à 11,44 euros l'action, dans le sillage des résultats du premier semestre 2021. La biotech franco-autrichienne a creusé ses pertes, notamment en raison d'importants investissements en R&D. Toutefois, elle a confirmé ses perspectives annuelles (hors programme Covid). De plus, les prises de bénéfices du jour n'empêchent pas la valeur de toujours afficher un bond de 49% depuis le début de l'année.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice ZEW allemand, qui mesure la confiance des investisseurs outre-Rhin, est tombé à 40,4 pour le mois d'août, soit son plus bas niveau depuis novembre dernier. Le marché attendait 56,7, après 63,3 en juillet.

Vers 17h30, l'euro cède 0,14% à 1,1721 dollar.