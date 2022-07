Analyse AOF clôture France/Europe - Une séance paisible avec la fermeture de Wall Street

(AOF) - En nette hausse en milieu de séance, les principaux marchés actions européens ont finalement clôturé en timide progression. Les volumes échangés ont été particulièrement peu étoffés en raison de la fermeture de Wall Street pour cause de fête nationale. L'évolution des actions américaines donne en règle générale la tendance des places européennes. Les investisseurs n'ont pas réagi à 10h30 à la chute de la confiance des investisseurs en zone euro au mois de juin. Le CAC 40 a gagné 0,4% à 5 954,65 points. L'Euro Stoxx 50 a grappillé 0,33% à 3 459,8 points

La compagnie aérienne à bas coûts EasyJet a reculé de 4,4% à 360,3 pence après la démission de son directeur opérationnel (COO) Peter Bellew. Ce dernier jette l'éponge. EasyJet, comme le reste du secteur, est confronté à de multiples perturbations (annulations de vols, grèves) causées par des pénuries massives de personnel qui réclament des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail.

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Atos a chuté de plus de 10,6% à 11,33 euros ; des actionnaires demandant le départ du président. Selon les informations du Monde, plusieurs d'entre eux ont écrit au conseil d'administration pour demander le départ du président, Bertrand Meunier. Dans le quotidien du soir, ce dernier évoque un "dialogue permanent avec les actionnaires, qu'ils soient petits ou grands " et dit répondre " aux questions des fonds d'investissement avec le plus grand sérieux pour leur apporter les éclairages qu'ils n'ont pas ".

Orpea a gagné 3,6% à 23,51 euros après l'annonce du remaniement de son conseil d'administration. A l'issue de cette réorganisation qui doit être entérinée lors de l'assemblée générale fin juillet, Guillaume Pepy, ancien PDG de la SNCF, prendra la tête du gestionnaire d'Ehpad dans la tourmente depuis la publication du livre " Les fossoyeurs " en début d'année. Les actionnaires se prononceront également sur la nomination au conseil d'Isabelle Calvez, DRH de Veolia, John Glen, président de Bic jusqu'en mai, David Hale, directeur général de Guerbet et Bertrand Finet, DG de Peugeot Invest.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix de confiance des investisseurs au mois de juillet est ressorti à -26,4 contre un consensus de -19,9 après -15,8 en juin.

Wall Street est fermé en raison de la fête nationale.

Vers 17h30, l'euro est stable à 1,0431 dollar.