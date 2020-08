Analyse AOF clôture France/Europe - Une hausse timide pour entamer la semaine

(AOF) - Les marchés européens ont démarré la semaine sur une timide hausse. Les inquiétudes autour de la situation sanitaire sur le Vieux Continent ont continué de peser, en particulier sur les valeurs liées au tourisme (Accor, Air France, ADP...). La place parisienne a toutefois pu compter sur certains valeurs technologiques (Worldline, STMicro), ainsi que sur Pernod Ricard et Sanofi pour soutenir l'indice phare au cours d'une journée marquée par l'absence de statistiques et de résultats. Ainsi à la clôture le CAC 40 a grappillé 0,18% à 4 971,94 points, et l'EuroStoxx50, 0,14% à 3 309,52 points.

Ryanair va réduire ses capacités de vol d'environ 20 % en septembre et octobre prochains, en raison de la baisse des réservations constatée ces dix derniers jours. Cette décision intervient dans un contexte marqué par une recrudescence du nombre de cas de Covid-19 dans certains pays européens et de l'augmentation des mesures de restriction de voyage. En Bourse, Ryanair a reculé de 5,86% à 10,878 euros, une évolution défavorable partagée par l'ensemble du secteur aérien européen.

C'est dans la torpeur de l'été que Sanofi (+1,23% à 86,51 euros) a choisi d'avancer ses pions. Le groupe pharmaceutique français va ainsi mettre la main sur Principia Biopharma, une entreprise américaine spécialisée dans le développement clinique de traitements pour les maladies auto-immunes. Sanofi propose 100 dollars par action Principia, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée près de 3,68 milliards de dollars (sur une base entièrement diluée).

Baccarat a réalisé vendredi soir son point d'activité du deuxième trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste des produits en cristal a publié un chiffre d'affaires consolidé de 23,3 millions d'euros sur la période, en baisse de 40,3% à changes courants et de 41,3% à changes comparables sur un an. Ce trimestre a connu de longues périodes de confinement et de fermetures de commerce qui ont progressivement pris fin à partir de mi-mai notamment en Europe, au Japon et aux Etats-Unis. Seul le canal e-commerce a pu être complètement opérationnel sur cette période dans ces régions.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune publication n'était prévue ce lundi en Zone Euro.

L'indice NAHB, qui mesure la confiance des constructeurs immobiliers américains, est ressorti à 78 en août 2020, contre un consensus Briefing.com de 74. En juillet, l'indice NAHB s'établissait à 72.

L'indice Empire State du secteur manufacturier, qui mesure le climat des affaires dans ce secteur dans la région de New York, s'est établi à 3,70 en août 2020. Le consensus Reuters visait 15, après 17,20 en juillet.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,20% à 1,1868 dollar.