Analyse AOF clôture France/Europe - Une année faste pour les Bourses européennes information fournie par AOF • 31/12/2021 à 14:45



(AOF) - Le CAC 40 a clôturé ce vendredi sur un repli de 0,28% à 7 153,03 points. Toutefois, il a progressé de près de 29 % sur l'ensemble de l'année 2021. Comme pour de nombreux indices, cette année à été celle de tous les records pour le benchmark français qui, non content d'avoir dépassé la barre des 7 000 points pour la première fois de son histoire, a repoussé encore un peu plus ses limites le 29 décembre en passant brièvement au-dessus des 7 200 points. Pour sa part, l’EuroStoxx 50 affiche une hausse annuelle de plus de 21%. Il termine l’année à 4 306,07 points.



Nestlé a annoncé jeudi soir la fin de son programme de rachat d'actions lancé le 3 janvier dernier. Au total, le groupe agroalimentaire a racheté plus de 123 millions de ses actions pour un total de 13,06 milliards de francs suisses à un prix moyen de 106,08 francs suisses par action. Nestlé précise que 72 millions d'actions rachetées ont été annulées et que l'Assemblée générale 2022 décidera de l'annulation des plus de 51 millions d'actions restantes.



Vinci (+1,01% à 92,91 euros) a annoncé ce matin la finalisation de l'acquisition des activités énergie du groupe espagnol ACS (Cobra IS) pour un prix de 4,9 milliards d'euros, dont 700 millions correspondant à la trésorerie du nouvel ensemble ainsi qu'à divers ajustements. La transaction est financée entièrement par la trésorerie disponible du groupe de BTP français. ACS recevra un complément de prix de 40 millions d'euros pour chaque nouveau gigawatt d'énergie renouvelable ready-to-build développé par Cobra IS sur une période de 8,5 ans, dans la limite d'un total de 15 GW.



Biosynex (+0,15% à 26,32 euros) a annoncé la fin de la période d'exercice de ses Bons de Souscription d'Actions Remboursables (BSAR) attribués le 23 juin 2020. A l'issue de la période d'exercice des BSAR le 24 décembre 2021, 8 685 927 BSAR ont été exercés par leurs porteurs sur les 9 135 448 émis en juin 2020, entrainant la création de 377 649 actions nouvelles au prix de 10 euros. L'exercice des BSAR a été réalisé à 95%. La dilution totale engendrée a été de 3,39 % pour un total de 3 776 490 euros levés.



Les chiffres macroéconomiques du jour



Aucun indicateur n'est attendu ce vendredi.