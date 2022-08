Analyse AOF clôture France/Europe - Un nouveau repli sur fond d'indicateurs décevants

L'action Vinci a enregistré une légère hausse (+0,15 % à 92,41 euros) à la bourse de Paris. Le groupe de construction et de concessions a dernièrement fait savoir que l'aéroport londonien de Gatwick - dont il détient 50,01% du capital - avait retrouvé le chemin des profits au premier semestre à la faveur de de la nette reprise du trafic aérien.

En Europe, Richemont a gagné 0,69 % à 109,82 francs suisses à Zurich. Le géant du luxe se distingue au sein d'un secteur européen du luxe mal orienté. Selon Bloomberg, le propriétaire de Cartier et IWC a obtenu le soutien du cabinet américain de conseil aux investisseurs ISS contre le fonds activiste Bluebell. Une bonne nouvelle pour son président Johann Rupert. Le milliardaire sud-africain affronte depuis début juillet la pression de Buebell.

